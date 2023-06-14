Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2022/23 досталось Ворскле
Украина. Первая лига
14 июня 2023, 12:38 | Обновлено 14 июня 2023, 12:43
115
0

Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2022/23 досталось Ворскле

В матчах с призерами чемпионата подопечные Виктора Скрипника взяли 7 очков

14 июня 2023, 12:38 | Обновлено 14 июня 2023, 12:43
115
0
Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2022/23 досталось Ворскле
ФК Ворскла

В сезоне-2022/23 почетное звание «грозы авторитетов» после 21-летнего перерыва второй раз в истории досталось «Ворскле». В матчах с призерами чемпионата подопечные Виктора Скрипника взяли 7 очков. В первом круге полтавчане в родных стенах подписали мировую с «Днепром-1» (1:1), а во втором дома выиграли у «Шахтера» (2:1) и в гостях у днепрян (2:1).

Также 7 очков в поединках с лидерами добыл «Кривбасс». Но из-за худшей разницы мячей в этих играх бело-красно-черные уступили пальму первенства бело-зеленым. Криворожцы дома взяли верх над «Днепром-1» (2:1) и «Зарей» (1:0), а на выезде сделали ничью с луганчанами (2:2).

Хуже всех с «авторитетами» сыграли «Верес», «Львов», «Металлист» и «Черноморец», уступившие оппонентам во всех 6 встречах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Шахтер
Самой волевой командой УПЛ-2022/23 стал Днепр-1
План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
цифры и факты Ворскла Полтава итоги сезона УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»
Футбол | 14 июня 2023, 11:19 2
Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»
Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»

Степан Юрчишин – о кадровой революции во львовском клубе

Златко ДАЛИЧ: «Лука Модрич тащит сборную. Это моя правая рука на поле»
Футбол | 14 июня 2023, 05:31 0
Златко ДАЛИЧ: «Лука Модрич тащит сборную. Это моя правая рука на поле»
Златко ДАЛИЧ: «Лука Модрич тащит сборную. Это моя правая рука на поле»

Сборная Хорватии успешно выступает на крупных турнирах с Даличем

Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 13.06.2023, 13:10
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Футбол | 13.06.2023, 19:20
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Футбол | 14.06.2023, 07:10
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
13.06.2023, 15:53 3
Бокс
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
13.06.2023, 01:41 4
Футбол
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
14.06.2023, 06:05 5
Футбол
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
12.06.2023, 09:38 4
Футбол
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
13.06.2023, 02:05 2
Волейбол
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57
Хоккей
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
13.06.2023, 12:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности