Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2022/23 досталось Ворскле

В сезоне-2022/23 почетное звание «грозы авторитетов» после 21-летнего перерыва второй раз в истории досталось «Ворскле». В матчах с призерами чемпионата подопечные Виктора Скрипника взяли 7 очков. В первом круге полтавчане в родных стенах подписали мировую с «Днепром-1» (1:1), а во втором дома выиграли у «Шахтера» (2:1) и в гостях у днепрян (2:1).

Также 7 очков в поединках с лидерами добыл «Кривбасс». Но из-за худшей разницы мячей в этих играх бело-красно-черные уступили пальму первенства бело-зеленым. Криворожцы дома взяли верх над «Днепром-1» (2:1) и «Зарей» (1:0), а на выезде сделали ничью с луганчанами (2:2).

Хуже всех с «авторитетами» сыграли «Верес», «Львов», «Металлист» и «Черноморец», уступившие оппонентам во всех 6 встречах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ