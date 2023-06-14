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  4. Джамал МУСИАЛА: «Киммих – самый голодный к успеху игрок Баварии»
Германия
14 июня 2023, 12:21 | Обновлено 14 июня 2023, 12:41
54
0

Джамал МУСИАЛА: «Киммих – самый голодный к успеху игрок Баварии»

Полузащитник «Баварии» высказался об одноклубнике

14 июня 2023, 12:21 | Обновлено 14 июня 2023, 12:41
54
0
Джамал МУСИАЛА: «Киммих – самый голодный к успеху игрок Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о качествах своего одноклубника Йозуа Киммиха, с которым также выступает за национальную сборную Германии.

«Киммих – самый голодный к успеху игрок «Баварии». Он злится, даже когда проигрывает матч на тренировке. В команде все восхищаются его менталитетом, ведь Йозуа демонстрирует невероятный голод к победам», - сказал Мусиала.

Напомним, в последнее время ходит много слухов о возможном уходе Киммиха из «Баварии» этим летом. Одним из претендентов на немецкого полузащитника является «Барселона».

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Джамал Мусиала Бавария Йозуа Киммих
Источник Mundo Deportivo
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