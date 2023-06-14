ФОТО. Реал презентовал новую форму. С золотыми полосками на белом

«Реал» официально показал домашнюю форму на сезон 2023/24. На белых футболках выделяются крупные золотые полосы, а также темно-синие вставки.

На вороте есть надпись ¡Hala Madrid!.

В составе мадридцев выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который этим летом может покинуть команду.