Испания14 июня 2023, 12:49 |
345
0
ФОТО. Реал презентовал новую форму. С золотыми полосками на белом
Сыграет ли Лунин в новой форме?
14 июня 2023, 12:49 |
345
0
«Реал» официально показал домашнюю форму на сезон 2023/24. На белых футболках выделяются крупные золотые полосы, а также темно-синие вставки.
На вороте есть надпись ¡Hala Madrid!.
В составе мадридцев выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который этим летом может покинуть команду.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 13 июня 2023, 15:55 23
Известный форвард – о конфликте с легендой
Теннис | 14.06.2023, 06:35
Футбол | 14.06.2023, 06:05
Футбол | 13.06.2023, 21:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.06.2023, 13:10 1
13.06.2023, 15:53 3
13.06.2023, 10:31 5
13.06.2023, 18:44 2
13.06.2023, 01:41 4
12.06.2023, 11:47
12.06.2023, 10:40 2
12.06.2023, 20:46 3