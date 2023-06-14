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  4. ФОТО. Реал презентовал новую форму. С золотыми полосками на белом
Испания
14 июня 2023, 12:49 |
345
0

ФОТО. Реал презентовал новую форму. С золотыми полосками на белом

Сыграет ли Лунин в новой форме?

14 июня 2023, 12:49 |
345
0
ФОТО. Реал презентовал новую форму. С золотыми полосками на белом
ФК Реал Мадрид

«Реал» официально показал домашнюю форму на сезон 2023/24. На белых футболках выделяются крупные золотые полосы, а также темно-синие вставки.

На вороте есть надпись ¡Hala Madrid!.

В составе мадридцев выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который этим летом может покинуть команду.

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Источник Sport.ua
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