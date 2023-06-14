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  4. МБАППЕ: «Мы знали, что у ПСЖ есть недостатки»
Франция
14 июня 2023, 11:26 |
839
0

МБАППЕ: «Мы знали, что у ПСЖ есть недостатки»

Француз – о выступлении команды в завершившемся сезоне

14 июня 2023, 11:26 |
839
0
МБАППЕ: «Мы знали, что у ПСЖ есть недостатки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался в наличии проблем у команды, которые мешали ей на протяжении сезона-2022/2023.

«Для такого игрока, как я, цель – выиграть все. Но мы знаем, что у нас были некоторые проблемы в «ПСЖ». Мы знали, что ум«ПСЖ» есть недостатки, за которые рано или поздно придется расплачиваться», – заявил Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» под руководством Кристофа Галтье в сезоне-2022/2023 выиграл чемпионат Франции и победил в матче за Суперкубок страны. В то же время, парижане в Лиге чемпионов завершили выступления в 1/8 финала. На аналогичной стадии команда прекратила борьбу и в Кубке Франции.

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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник Фабрицио Романо
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