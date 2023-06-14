МБАППЕ: «Мы знали, что у ПСЖ есть недостатки»

Нападающий клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался в наличии проблем у команды, которые мешали ей на протяжении сезона-2022/2023.

«Для такого игрока, как я, цель – выиграть все. Но мы знаем, что у нас были некоторые проблемы в «ПСЖ». Мы знали, что ум«ПСЖ» есть недостатки, за которые рано или поздно придется расплачиваться», – заявил Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» под руководством Кристофа Галтье в сезоне-2022/2023 выиграл чемпионат Франции и победил в матче за Суперкубок страны. В то же время, парижане в Лиге чемпионов завершили выступления в 1/8 финала. На аналогичной стадии команда прекратила борьбу и в Кубке Франции.