Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАН ДЕЙК: «Хочу взять трофей, но пока не думаю о нем»
Лига наций
14 июня 2023, 10:06 | Обновлено 14 июня 2023, 10:11
254
0

ВАН ДЕЙК: «Хочу взять трофей, но пока не думаю о нем»

Нидерландец – о финале четырех Лиги наций УЕФА

14 июня 2023, 10:06 | Обновлено 14 июня 2023, 10:11
254
0
ВАН ДЕЙК: «Хочу взять трофей, но пока не думаю о нем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал о настрое команды на грядущие матчи в решающей стадии розыгрыша Лиги наций.

«Примерно десять наших ребят уже выступали в финальной стадии Лиги наций, поэтому они понимают, что играют за трофей. Думаю, это помогает поддерживать высокий уровень энергии.

Наверное, лишь после того, как мы проиграли в финале 2019 года Португалии, в полной мере осознали, что должны были лучше настроиться как команда и более внимательно отнестись к делу. Но то был первый розыгрыш, сейчас у нас есть этот настрой. Я по-настоящему хочу взять этот трофей. Но пока не думаю о нем. У нас будет очень сложный матч с Хорватией. Эту команду тяжело обыграть, что они не раз уже доказывали в последние годы.

Настроение в команде очень хорошее. У нас были напряжённые тренировки. На мой взгляд, все готовы. Это полуфинал, и мы все хотим показать, на что способны в своей стране. Надеюсь, вместе со многими нашими болельщиками.

Мы должны приложить все усилия, чтобы обыграть Хорватию. Они знают много способов создать нам проблемы. Их полузащитники играют на высочайшем уровне. Но мы должны быть уверены в своих силах и верим, что сможем выйти в финал. Потребуется много тяжелой работы, качественного футбола, а также немного удачи», – заявил ван Дейк.

В среду, 14 июня, сборная Нидерландов в полуфинале Лиги наций встретится с командой Хорватии. Начало игры – в 21:45 по Киеву.

По теме:
Лука МОДРИЧ: «Я уже принял решение о своем будущем в сборной»
Нидерланды – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Луис де ла ФУЭНТЕ: «В полуфинале Лиги наций сыграют две футбольные державы»
Вирджил ван Дейк сборная Нидерландов по футболу Лига наций
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Футбол | 13 июня 2023, 19:20 12
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»

Известный скаут поделился ожиданиями от летнего трансферного окна для украинских клубов и игроков

Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Футбол | 13 июня 2023, 15:55 22
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»

Известный форвард – о конфликте с легендой

ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Футбол | 13.06.2023, 21:25
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Молодежка выиграла спарринг, Ярмоленко покинул Аль-Айн, сенсация от Снигур
Футбол | 14.06.2023, 08:00
Молодежка выиграла спарринг, Ярмоленко покинул Аль-Айн, сенсация от Снигур
Молодежка выиграла спарринг, Ярмоленко покинул Аль-Айн, сенсация от Снигур
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Футбол | 14.06.2023, 09:05
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
13.06.2023, 18:13 20
Теннис
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
12.06.2023, 11:23 2
Бокс
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений
13.06.2023, 07:04 42
Футбол
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57
Хоккей
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
13.06.2023, 12:03 3
Футбол
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
13.06.2023, 01:41 4
Футбол
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
13.06.2023, 02:05 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности