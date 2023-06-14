ВАН ДЕЙК: «Хочу взять трофей, но пока не думаю о нем»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал о настрое команды на грядущие матчи в решающей стадии розыгрыша Лиги наций.

«Примерно десять наших ребят уже выступали в финальной стадии Лиги наций, поэтому они понимают, что играют за трофей. Думаю, это помогает поддерживать высокий уровень энергии.

Наверное, лишь после того, как мы проиграли в финале 2019 года Португалии, в полной мере осознали, что должны были лучше настроиться как команда и более внимательно отнестись к делу. Но то был первый розыгрыш, сейчас у нас есть этот настрой. Я по-настоящему хочу взять этот трофей. Но пока не думаю о нем. У нас будет очень сложный матч с Хорватией. Эту команду тяжело обыграть, что они не раз уже доказывали в последние годы.

Настроение в команде очень хорошее. У нас были напряжённые тренировки. На мой взгляд, все готовы. Это полуфинал, и мы все хотим показать, на что способны в своей стране. Надеюсь, вместе со многими нашими болельщиками.

Мы должны приложить все усилия, чтобы обыграть Хорватию. Они знают много способов создать нам проблемы. Их полузащитники играют на высочайшем уровне. Но мы должны быть уверены в своих силах и верим, что сможем выйти в финал. Потребуется много тяжелой работы, качественного футбола, а также немного удачи», – заявил ван Дейк.

В среду, 14 июня, сборная Нидерландов в полуфинале Лиги наций встретится с командой Хорватии. Начало игры – в 21:45 по Киеву.