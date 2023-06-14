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14 июня 2023, 02:41 | Обновлено 14 июня 2023, 02:42
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня

Важные события во всех видах спорта

14 июня 2023, 02:41 | Обновлено 14 июня 2023, 02:42
31
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
УПЛ

В среду, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Верес – Металлург

Favbet 1.36 – 5.20 – 8.10

15:00 ЛНЗ – Ингулец

Favbet 2.48 – 3.10 – 3.09

21:45 Нидерланды – Хорватия

Favbet 2.04 – 3.40 – 3.81

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Украина (Ж) – Франция (Ж)

Favbet 1.55 – 2.36

20:00 Украина – Бельгия

Favbet 1.18 – 4.46

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Источник Sport.ua
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