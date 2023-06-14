СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня

В среду, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Верес – Металлург

1.36 – 5.20 – 8.10

15:00 ЛНЗ – Ингулец

2.48 – 3.10 – 3.09

21:45 Нидерланды – Хорватия

2.04 – 3.40 – 3.81

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Украина (Ж) – Франция (Ж)

1.55 – 2.36

20:00 Украина – Бельгия

1.18 – 4.46