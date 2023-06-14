Другие новости14 июня 2023, 02:41 | Обновлено 14 июня 2023, 02:42
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Важные события во всех видах спорта
14 июня 2023, 02:41 | Обновлено 14 июня 2023, 02:42
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В среду, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Верес – Металлург
15:00 ЛНЗ – Ингулец
21:45 Нидерланды – Хорватия
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 Украина (Ж) – Франция (Ж)
20:00 Украина – Бельгия
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