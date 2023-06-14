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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 00:50 | Обновлено 14 июня 2023, 01:13
140
0

В УПЛ объявили номинантов на звания лучшего игрока и тренера месяца

Названы четверки кандидатов на лучших в мае-июне 2023 года

14 июня 2023, 00:50 | Обновлено 14 июня 2023, 01:13
140
0
В УПЛ объявили номинантов на звания лучшего игрока и тренера месяца
УПЛ

Украинская Премьер-лига проводит очередное голосование, по итогам которых определятся лучший футболист и тренер чемпионата Украины по итогам месяца.

На первом этапе були опрошены топовые спортивные сайты Украины, среди которых и Sport.ua, которые назвали по 5 претендентов в обеих номинациях. После подсчета голосов УПЛ определила четвёрки лучших футболистов и тренеров в мае-июне 2023 года.

В голосовании за топ-футболиста примут участие: Артем Бондаренко (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо), Александр Скляр (Ворскла), Назарий Русин (Заря).

В голосовании за топ-наставника примут участие: Игорь Йовичевич («Шахтер»), Виталий Пономарев («Рух»), Патрик ван Леувен («Заря»), Виктор Скрипник («Ворскла»).

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок Артем Бондаренко Владислав Ванат Александр Скляр Назарий Русин лучший тренер Игор Йовичевич Виталий Пономарев Патрик ван Леувен Виктор Скрипник
Источник УПЛ
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