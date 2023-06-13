ФОТО. Сборная Италии презентовала специальную форму к юбилею

Сборная Италии презентовала новый комплект формы, который приурочен к 125-летию со дня основания Федерации футбола Италии. Комплект выполнен в белом цвете с золотыми элементами.

В этой форме Италия сыграет в финале четырех Лиги наций. Полуфинал против Испании состоится в четверг, 15 июня.