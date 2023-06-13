Лига наций13 июня 2023, 23:40 | Обновлено 14 июня 2023, 00:25
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ФОТО. Сборная Италии презентовала специальную форму к юбилею
Федерации футбола Италии исполняется 125 лет
13 июня 2023, 23:40 | Обновлено 14 июня 2023, 00:25
329
0
Сборная Италии презентовала новый комплект формы, который приурочен к 125-летию со дня основания Федерации футбола Италии. Комплект выполнен в белом цвете с золотыми элементами.
В этой форме Италия сыграет в финале четырех Лиги наций. Полуфинал против Испании состоится в четверг, 15 июня.
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