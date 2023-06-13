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  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ингулец был, есть и будет»
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 23:12 |
902
1

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ингулец был, есть и будет»

Президент «Ингульца» – о будущем клуба

13 июня 2023, 23:12 |
902
1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ингулец был, есть и будет»
YouTube. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк заверил, что клуб продолжит существование даже в случае вылета из УПЛ:

«Играем, как играем, как можем. «Ингулец» был, есть и будет. Это как мой четвертый ребенок, где бы он ни был – он будет играть. Стадион как строили, так и будем достраивать. За «Ингулец» точно переживать не надо.

Одно скажу – мы играем честно, никому ничего не платим. Как боженька расставит все это на места, так оно и будет. Будем стараться остаться в УПЛ, не останемся – будем играть в Первой лиге.

Стадион планируем достроить на осень, но играть собираемся уже с нового сезона. Мы договорились, что будем поочередно сдавать его. У нас поле полностью готово, подогрев газона, освещение, все есть.

Сейчас мы договорились, что в первую очередь сдаем раздевалки арбитров и футболистов, одну трибуну делаем, центральную, и уже можем играть на этом стадионе. Если мы будем в УПЛ.

Если в Первой лиге – в принципе, я спешить не буду, будем делать как надо и буду беречь на то, что мы все равно будем в УПЛ. Я своего добьюсь все равно».

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Александр Поворознюк Ингулец
Источник YouTube
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