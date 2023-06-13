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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 21:49 | Обновлено 13 июня 2023, 22:05
917
0

Нет – матчам агресора. УАФ выступила против проведения игры Катара и рф

Письмо от УАФ в ФИФА подписал первый вице-президент Анатолий Демьяненко

13 июня 2023, 21:49 | Обновлено 13 июня 2023, 22:05
917
0
Нет – матчам агресора. УАФ выступила против проведения игры Катара и рф
УАФ. Анатолий Демьяненко

В связи с ситуацией о возможном проведении в сентябре 2023 года матча национальных сборных Катара и россии Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес ФИФА и Футбольной ассоциации Катара, в котором осуждает инициативу организации такой встречи.

Письмо от УАФ подписал первый вице-президент ассоциации Анатолий Демьяненко:

«В целях обеспечения выполнения решения Совета ФИФА и Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд, национальных сборных или клубных, от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, принятого в первые дни войны в Украине и в дальнейшем пролонгированного в мае 2022 года на сезон 2022/23, мы продолжаем обращаться к вам о случаях потенциальных нарушений этого решения с большими надеждами их предотвратить.

Согласно открытым источникам, российский футбольный союз официально подтвердил, что национальная мужская сборная россии в сентябре 2023 года сыграет товарищеский матч со сборной Катара, который планируется провести в Катаре. При этом также следует отметить, что, несмотря на отстранение от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА, в 2022 году национальная мужская сборная россии провела товарищеские матчи с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а затем состоялись еще два матча в марте 2023 года со сборными Ирана и Ирака.

Мы в УАФ искренне считаем, что вышеупомянутые матчи не могут происходить при нынешних обстоятельствах, являясь разрешенными и поддержанными конфедерациями и ассоциациями-членами, поскольку это противоречит мотивированным намерениям ФИФА по изоляции агрессоров от мирового футбольного сообщества.

Ведь даже после более чем года жестокой войны российское террористическое государство продолжает совершать ужасные преступления в Украине, оказывая также разрушительное влияние на природу и экономику наших соседних государств. Однозначно недопустимо возвращать команды, представляющие россию, в футбольную семью цивилизованного мира».

Нет – матчам агресора. УАФ выступила против проведения игры Катара и рф

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Украинская ассоциация футбола дисквалификация россии сборная Катара по футболу сборная россии по футболу товарищеские матчи ФИФА Анатолий Демьяненко
Источник Украинская ассоциация футбола
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