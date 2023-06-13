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  4. Манчестер Юнайтед в шаге от подписания лидера защиты Наполи
Италия
13 июня 2023, 22:02 |
1227
0

Манчестер Юнайтед в шаге от подписания лидера защиты Наполи

Ким Мин Джэ продолжит карьеру в АПЛ

13 июня 2023, 22:02 |
1227
0
Манчестер Юнайтед в шаге от подписания лидера защиты Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» фактически закрыл сделку по подписанию центрального защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает итальянское издание Il Mattino.

26-летний игрок сборной Южной Кореи уже полным ходом занимается переездом в Англию. Он уже вывез мебель из своего дома в Неаполе.

«Наполи» уже занимается поиском замены Ким Мин Джэ. Приоритетный вариант – Давид Ганцко из «Фейенорда», за которого требуют 23 миллиона евро. «Наполи» пока что предлагает лишь 18 миллионов.

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Манчестер Юнайтед Ким Мин Джэ Наполи Давид Ганцко Фейеноорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Il Mattino
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