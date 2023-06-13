Манчестер Юнайтед в шаге от подписания лидера защиты Наполи
Ким Мин Джэ продолжит карьеру в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» фактически закрыл сделку по подписанию центрального защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает итальянское издание Il Mattino.
26-летний игрок сборной Южной Кореи уже полным ходом занимается переездом в Англию. Он уже вывез мебель из своего дома в Неаполе.
«Наполи» уже занимается поиском замены Ким Мин Джэ. Приоритетный вариант – Давид Ганцко из «Фейенорда», за которого требуют 23 миллиона евро. «Наполи» пока что предлагает лишь 18 миллионов.
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