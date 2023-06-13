ATP13 июня 2023, 20:07 | Обновлено 13 июня 2023, 20:58
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Марченко вышел во второй круг челленджера в Братиславе на Сачко
На турнире в Словакии сразятся два украинца
13 июня 2023, 20:07 | Обновлено 13 июня 2023, 20:58
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Украинский теннисист Илья Марченко (№345 ATP) пробился во второй круг грунтового челленджера в Братиславе.
В матче первого раунда украинец, который преодолел квалификацию, в двух партиях переиграл Дино Прижмича из Хорватии (№293 ATP).
Братислава. Первый круг
Илья Марченко (Украина, Q) – Дино Прижмич (Хорватия) – 6:2, 6:4
В следующем раунде Марченко сразится против украинца Виталий Сачко (№266 ATP), с которым ранее играл дважды и оба раза проиграл.
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