Марченко вышел во второй круг челленджера в Братиславе на Сачко

Украинский теннисист Илья Марченко (№345 ATP) пробился во второй круг грунтового челленджера в Братиславе.

В матче первого раунда украинец, который преодолел квалификацию, в двух партиях переиграл Дино Прижмича из Хорватии (№293 ATP).

Братислава. Первый круг

Илья Марченко (Украина, Q) – Дино Прижмич (Хорватия) – 6:2, 6:4

В следующем раунде Марченко сразится против украинца Виталий Сачко (№266 ATP), с которым ранее играл дважды и оба раза проиграл.