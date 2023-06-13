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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 17:48 | Обновлено 13 июня 2023, 18:26
166
0

Назарий РУСИН: «В Заре мне нашли новую позицию – крайнего хавбека»

Игрок всем доволен

13 июня 2023, 17:48 | Обновлено 13 июня 2023, 18:26
166
0
Назарий РУСИН: «В Заре мне нашли новую позицию – крайнего хавбека»
УАФ. Назарий Русин

Игрок «Зари» Назарий Русин, получивший по итогам сезона вызов в сборную Украины, доволен тем, как его использует наставник команды Патрик ван Леувен.

Из центрфорварда Русин превратился в хавбека.

«Все решает тренер. В «Динамо» была одна позиция, а Патрик ван Леувен нашел мне новую позицию – крайнего полузащитника. И мне это очень нравится».

«Я себя более комфортно чувствую крайним хавбеком, где я могу показывать свои лучшие качества. Но я тренируюсь и как центрфорвард, так что без разницы для сборной», – сказал Русин.

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Заря Луганск Назарий Русин
Источник ВЗбирна
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