Назарий РУСИН: «В Заре мне нашли новую позицию – крайнего хавбека»

Игрок «Зари» Назарий Русин, получивший по итогам сезона вызов в сборную Украины, доволен тем, как его использует наставник команды Патрик ван Леувен.

Из центрфорварда Русин превратился в хавбека.

«Все решает тренер. В «Динамо» была одна позиция, а Патрик ван Леувен нашел мне новую позицию – крайнего полузащитника. И мне это очень нравится».

«Я себя более комфортно чувствую крайним хавбеком, где я могу показывать свои лучшие качества. Но я тренируюсь и как центрфорвард, так что без разницы для сборной», – сказал Русин.