Хотят, но не могут. Бавария не планирует участвовать в гонке за Мбаппе

По информации Sky Gernany, «Бавария» находится в поиске нового форварда, однако не следит за развитием ситуации между Килианом Мбаппе и ПСЖ.

Сообщается, что мюнхенцев интересует такой игрок, но клуб понимает, что не потянет трансфер, а также зарплату Мбаппе, поэтому даже не будет обращаться к ПСЖ с трансферным предложением.

Ранее уже бывший руководитель клуба Оливер Кан признал, что «Бавария» год назад пыталась подписать Эрлинга Холанда, но такой переход нарушил бы финансовую стабильность мюнхенцев.

При этом руководство остается в поисках нападающего.