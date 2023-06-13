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  4. Хотят, но не могут. Бавария не планирует участвовать в гонке за Мбаппе
Германия
13 июня 2023, 17:31 |
285
0

Хотят, но не могут. Бавария не планирует участвовать в гонке за Мбаппе

У клуба нет денег на такие подписания

13 июня 2023, 17:31 |
285
0
Хотят, но не могут. Бавария не планирует участвовать в гонке за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации Sky Gernany, «Бавария» находится в поиске нового форварда, однако не следит за развитием ситуации между Килианом Мбаппе и ПСЖ.

Сообщается, что мюнхенцев интересует такой игрок, но клуб понимает, что не потянет трансфер, а также зарплату Мбаппе, поэтому даже не будет обращаться к ПСЖ с трансферным предложением.

Ранее уже бывший руководитель клуба Оливер Кан признал, что «Бавария» год назад пыталась подписать Эрлинга Холанда, но такой переход нарушил бы финансовую стабильность мюнхенцев.

При этом руководство остается в поисках нападающего.

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Бавария Килиан Мбаппе
Источник Sky Germany
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