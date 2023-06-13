Скорук может не сыграть в следующем сезоне Первой лиги

Существует вероятность, что «Скорук» не сыграет в следующем розыгрыше Первой лиги.

Пока официальных заявлений и решений от руководства клуба из Никопольского района не было.

В последнем матче сезона «Скорук» сыграл вничью с «Буковиной» со счетом 0:0.

Напомним, «Скорук» занял второе место в турнирной таблице «Группы на выбывание», набрав 23 очка. Команда сохранила прописку в Первой лиге на следующий сезон.