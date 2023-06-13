Украина. Первая лига13 июня 2023, 16:57 | Обновлено 13 июня 2023, 17:03
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Скорук может не сыграть в следующем сезоне Первой лиги
Команда сохранила прописку в дивизионе
13 июня 2023, 16:57 | Обновлено 13 июня 2023, 17:03
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Существует вероятность, что «Скорук» не сыграет в следующем розыгрыше Первой лиги.
Пока официальных заявлений и решений от руководства клуба из Никопольского района не было.
В последнем матче сезона «Скорук» сыграл вничью с «Буковиной» со счетом 0:0.
Напомним, «Скорук» занял второе место в турнирной таблице «Группы на выбывание», набрав 23 очка. Команда сохранила прописку в Первой лиге на следующий сезон.
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