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Украина. Первая лига
13 июня 2023, 16:57 | Обновлено 13 июня 2023, 17:03
380
0

Скорук может не сыграть в следующем сезоне Первой лиги

Команда сохранила прописку в дивизионе

13 июня 2023, 16:57 | Обновлено 13 июня 2023, 17:03
380
0
Скорук может не сыграть в следующем сезоне Первой лиги
ФК Скорук

Существует вероятность, что «Скорук» не сыграет в следующем розыгрыше Первой лиги.

Пока официальных заявлений и решений от руководства клуба из Никопольского района не было.

В последнем матче сезона «Скорук» сыграл вничью с «Буковиной» со счетом 0:0.

Напомним, «Скорук» занял второе место в турнирной таблице «Группы на выбывание», набрав 23 очка. Команда сохранила прописку в Первой лиге на следующий сезон.

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Скорук Томаковка Первая лига Украины
Источник Sportarena
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