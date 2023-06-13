Виктор ЛЕОНЕНКО: «На пике карьеры меня хотели все клубы»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, рассказал о том, как могла сложиться его карьера.

«Это вам нужно уже братьев Суркисов спрашивать. Думаю, на пике моей карьеры меня хотели все клубы. Но в то время нельзя было иметь агентов, не было контрактов, а Григорий Суркис мне всегда говорил, что предложений нет. В 2000 году мной интересовалась Йокогама, но снова за меня попросили большую сумму. Хотя мне Япония понравилась, и я хотел там играть.

Помню, из Вердера приезжали за Максимовым и хотели посмотреть на меня, но Григорий Суркис сразу сказал: «Уходи отсюда! Ты не продаешься, ты слишком дорогой», - сказал Леоненко.