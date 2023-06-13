Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «На пике карьеры меня хотели все клубы»
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 16:35 | Обновлено 13 июня 2023, 16:56
160
3

Виктор ЛЕОНЕНКО: «На пике карьеры меня хотели все клубы»

Бывший форвард «Динамо» – о том, как могла сложиться его карьера

13 июня 2023, 16:35 | Обновлено 13 июня 2023, 16:56
160
3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «На пике карьеры меня хотели все клубы»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, рассказал о том, как могла сложиться его карьера.

«Это вам нужно уже братьев Суркисов спрашивать. Думаю, на пике моей карьеры меня хотели все клубы. Но в то время нельзя было иметь агентов, не было контрактов, а Григорий Суркис мне всегда говорил, что предложений нет. В 2000 году мной интересовалась Йокогама, но снова за меня попросили большую сумму. Хотя мне Япония понравилась, и я хотел там играть.

Помню, из Вердера приезжали за Максимовым и хотели посмотреть на меня, но Григорий Суркис сразу сказал: «Уходи отсюда! Ты не продаешься, ты слишком дорогой», - сказал Леоненко.

По теме:
Роман ЗОЗУЛЯ: «Суркис приглашал в Динамо. Луческу сказал: «Нет»
РУСИН: «Хотел бы извиниться перед Хацкевичем. Это был детский поступок»
Динамо или Фенербахче? Мирча Луческу отказал болгарскому клубу
Виктор Леоненко Динамо Киев
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12 июня 2023, 17:00 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 июня 2023, 21:35 0
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, который проходит в Бремене

Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Футбол | 12.06.2023, 22:46
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
Футбол | 13.06.2023, 15:11
План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
В Монце хотят увековечить имя Берлускони
Футбол | 13.06.2023, 09:52
В Монце хотят увековечить имя Берлускони
В Монце хотят увековечить имя Берлускони
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ну я вибрав котів
Ответить
+1
romario1501
Вчора читав на УкрФутболі , як Штанге возив його в Кайзерслаутерн , але Леон захотів будинок з більярдною . І Отто Рехагель сказав , що йому в команді не потрібен більярдист , від якого ще тхне цигарками )))) 
Ответить
0
prezidend
Ну, якщо йокоґама і вердер були тими усіма клубами, які його хотіли, то такий собі пік, якщо чесно...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
12.06.2023, 07:59
Теннис
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
13.06.2023, 06:14 2
Баскетбол
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 4
Футбол
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
13.06.2023, 01:41 3
Футбол
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
11.06.2023, 18:20 11
Футбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
12.06.2023, 18:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности