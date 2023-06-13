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  4. «Мой последний чемпионат мира». Месси не планирует играть на ЧМ-2026
Чемпионат мира
13 июня 2023, 16:51 |
296
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«Мой последний чемпионат мира». Месси не планирует играть на ЧМ-2026

Но решение еще может измениться

13 июня 2023, 16:51 |
296
0
«Мой последний чемпионат мира». Месси не планирует играть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард Лионель Месси, который будет выступать за команду Интер Майами, на этот момент не планирует играть на ЧМ-2026, чтобы помочь сборной Аргентины защитить титул.

«Не думаю, что буду играть на ЧМ-2026. Мой последний чемпионат мира уже состоялся. Посмотрим, что будет дальше, но, в целом, есть решение, что я не поеду на следующий чемпионат мира», — сказал Месси.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Источник Marca
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