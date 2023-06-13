Чемпионат мира13 июня 2023, 16:51 |
296
0
«Мой последний чемпионат мира». Месси не планирует играть на ЧМ-2026
Но решение еще может измениться
13 июня 2023, 16:51 |
296
0
Форвард Лионель Месси, который будет выступать за команду Интер Майами, на этот момент не планирует играть на ЧМ-2026, чтобы помочь сборной Аргентины защитить титул.
«Не думаю, что буду играть на ЧМ-2026. Мой последний чемпионат мира уже состоялся. Посмотрим, что будет дальше, но, в целом, есть решение, что я не поеду на следующий чемпионат мира», — сказал Месси.
ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июня 2023, 18:00 13
Сергей Ребров оставил Руслана Малиновского на скамейке запасных
Футбол | 12 июня 2023, 20:46 3
Для сборной Германии игра против команды Украины стала 1000-й в истории
Футбол | 13.06.2023, 13:32
Футбол | 13.06.2023, 14:50
Футбол | 12.06.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2023, 21:01 138
12.06.2023, 10:40 19
Футбол
12.06.2023, 10:08 26
13.06.2023, 07:04 43
11.06.2023, 22:25 3
11.06.2023, 19:54
12.06.2023, 07:30 5