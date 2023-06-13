«Мой последний чемпионат мира». Месси не планирует играть на ЧМ-2026

Форвард Лионель Месси, который будет выступать за команду Интер Майами, на этот момент не планирует играть на ЧМ-2026, чтобы помочь сборной Аргентины защитить титул.

«Не думаю, что буду играть на ЧМ-2026. Мой последний чемпионат мира уже состоялся. Посмотрим, что будет дальше, но, в целом, есть решение, что я не поеду на следующий чемпионат мира», — сказал Месси.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.