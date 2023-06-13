Дензел ДЮМФРИС: «В моей спальне была надпись: «Я буду играть за сборную»

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис рассказал о своей карьере перед полуфиналом Лиги наций УЕФА против Хорватии.

«Я всегда верил, что стану профессиональным футболистом. Однако осознавал, что мой путь к этой цели будет немного отличаться от большинства профессиональных футболистов. При этом я всегда был убежден, что добьюсь успеха. Я очень рад и благодарен, что могу играть на топ-уровне в данный момент.

На стене моей спальни было написано: «Я буду играть за сборную Нидерландов». У меня всегда была твердая уверенность, что я этого добьюсь. Это не было мечтой, но целью. И вместе с этим ты начинаешь планировать свой путь тщательнее. Смотришь, в чем нужно прибавить и в каком направлении нужно двигаться, чтобы было легче. Но я всегда был фанатом сборной Нидерландов и знал, что однажды стану ее частью.

Что еще я там написал? Много чего. Особенно те шаги, которые мне нужно было сделать в моей карьере. Определенные клубы... Все пошло не совсем так, как я наметил, но моим конечным пунктом было то, что я написал на той стене», – сказал Дюмфрис.

Матч Нидерланды – Хорватия состоится 14 июня в Роттердаме, начало в 21:45 по Киеву.