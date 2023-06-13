Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Я не хочу продолжать карьеру. Было предложение от Полесья»
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 17:11 |
1984
2

Роман ЗОЗУЛЯ: «Я не хочу продолжать карьеру. Было предложение от Полесья»

Форвард не готов играть, когда в Украине идет война

13 июня 2023, 17:11 |
1984
2
Роман ЗОЗУЛЯ: «Я не хочу продолжать карьеру. Было предложение от Полесья»
ФК Фуэнлабрада. Роман Зозуля

Форвард Роман Зозуля, который находится без команды и занят помощью украинской армии, не хочет продолжать карьеру футболиста.

«Сложная ситуация. Когда в моей стране война, гибнут дети, гибнут люди, а я тут тренируюсь... Сложно собираться на тренировку. Я не хочу продолжать карьеру. Было предложение из Украины, было предложение от «Полесья», но я отказался. Мне не нужно, чтобы был последний матч, чтобы все похлопали».

«Завершил карьеру - и ладно. Есть другая жизнь, не только футбол. А последний матч, то это нужно возвращаться в свою команду, то есть «Днепр» или «Динамо». «Днепра» того уже нет, а кто меня возьмет в «Динамо» сейчас», — сказал Зозуля.

По теме:
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Суркис приглашал в Динамо. Луческу сказал: «Нет»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Сегодня очередное доказательство их мерзости»
Роман Зозуля Полесье Житомир
Источник Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соломон покинет Шахтер бесплатно. Где продолжит карьеру израильтянин?
Футбол | 13 июня 2023, 13:32 12
Соломон покинет Шахтер бесплатно. Где продолжит карьеру израильтянин?
Соломон покинет Шахтер бесплатно. Где продолжит карьеру израильтянин?

Манор получил специальное разрешение от ФИФА

Скаут: «Игра Мудрика в Челси не станет антирекламой для украинских игроков»
Футбол | 13 июня 2023, 18:10 0
Скаут: «Игра Мудрика в Челси не станет антирекламой для украинских игроков»
Скаут: «Игра Мудрика в Челси не станет антирекламой для украинских игроков»

Алекс Великих оценил выступления Мудрика в новой команде

Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Футбол | 13.06.2023, 01:41
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Футбол | 12.06.2023, 21:01
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Футбол | 12.06.2023, 23:59
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Ну так играл бы, а $ на зсу, а если стыдно почему то это, то иди в само зсу? А то все не то ему
Ответить
+2
Calm
Того Дніпра немає… є СК Пенальти
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
12.06.2023, 21:35
Футбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений
13.06.2023, 07:04 47
Футбол
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
13.06.2023, 06:14 2
Баскетбол
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
11.06.2023, 18:20 11
Футбол
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
12.06.2023, 10:08 26
Футбол
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
12.06.2023, 18:00 13
Футбол
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
12.06.2023, 10:40 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности