Роман ЗОЗУЛЯ: «Я не хочу продолжать карьеру. Было предложение от Полесья»

Форвард Роман Зозуля, который находится без команды и занят помощью украинской армии, не хочет продолжать карьеру футболиста.

«Сложная ситуация. Когда в моей стране война, гибнут дети, гибнут люди, а я тут тренируюсь... Сложно собираться на тренировку. Я не хочу продолжать карьеру. Было предложение из Украины, было предложение от «Полесья», но я отказался. Мне не нужно, чтобы был последний матч, чтобы все похлопали».

«Завершил карьеру - и ладно. Есть другая жизнь, не только футбол. А последний матч, то это нужно возвращаться в свою команду, то есть «Днепр» или «Динамо». «Днепра» того уже нет, а кто меня возьмет в «Динамо» сейчас», — сказал Зозуля.