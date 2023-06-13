Ангелина Калинина – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Ноттингеме
13 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) начнет выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
В первом круге украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Нурии Паррисас Диас из Испании (№103 WTA). Встреча начнется 4-м запуском после матча Тайхман – Голубич. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA).
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