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  4. Ангелина Калинина – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 июня 2023, 17:10 |
945
0

Ангелина Калинина – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Ноттингеме

13 июня 2023, 17:10 |
945
0
Ангелина Калинина – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) начнет выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В первом круге украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Нурии Паррисас Диас из Испании (№103 WTA). Встреча начнется 4-м запуском после матча Тайхман – Голубич. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA).

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Ангелина Калинина Нурия Паррисас-Диас WTA Ноттингем смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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