Роман ЗОЗУЛЯ: «Суркис приглашал в Динамо. Луческу сказал: «Нет»

Два года назад Роман Зозуля мог перейти в «Динамо». У Романа тогда завершился контракт с «Альбасете» и Игорь Суркис предложил ему вернуться в киевский клуб. Однако Мирча Луческу хотел видеть в атаке «бело-голубых» Владислава Кулача.

«Приглашали ли меня в «Динамо»? Игорь Суркис приглашал два года тому назад. Но Луческу сказал: Нет. Мне нужен молодой». И тогда вместо меня подписали Кулача, как я понимаю. Я с Игорем Михайловичем созвонился, он сказал: «Все, приезжай в Австрию на сборы». Я говорю: Игорь Михайлович, мне нужно слышать мнение Луческу. Он сказал: «Хорошо, без вопросов. Собирай чемодан, а я переговорю с Луческу. А потом меня набрал Гусев, дал трубку Луческу. Он говорит: «Мне нужен Кулач и все».

У меня тогда было предложение из португальского «Эшторила». Я уехал в Лиссабон, три дня там был. Мне ночью позвонили из «Фуэнлабрады» и я согласился. Я не захотел играть в высшей лиге Португалии, потому что захотел жить в Мадриде. У меня никогда не стояли деньги на первом месте или карьера. Всегда на первом месте – комфорт детей, где им хорошо. Мне говорили, что если бы я перешел в «Эшторил», то Петраков бы меня вызвал в сборную Украины», – рассказал Зозуля в интервью ютуб-канала SportArena.

Напомним, что Роман Зозуля – воспитанник Академии «Динамо». За первую команду играл с 2008 по 2011 год, после чего перешел в «Днепр».