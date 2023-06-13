Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Суркис приглашал в Динамо. Луческу сказал: «Нет»
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 15:52 | Обновлено 13 июня 2023, 15:56
1518
5

Роман ЗОЗУЛЯ: «Суркис приглашал в Динамо. Луческу сказал: «Нет»

Экс-нападающий сборной Украины рассказал, как мог вернуться в «Динамо»

13 июня 2023, 15:52 | Обновлено 13 июня 2023, 15:56
1518
5
Роман ЗОЗУЛЯ: «Суркис приглашал в Динамо. Луческу сказал: «Нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля в составе Альбасете

Два года назад Роман Зозуля мог перейти в «Динамо». У Романа тогда завершился контракт с «Альбасете» и Игорь Суркис предложил ему вернуться в киевский клуб. Однако Мирча Луческу хотел видеть в атаке «бело-голубых» Владислава Кулача.

«Приглашали ли меня в «Динамо»? Игорь Суркис приглашал два года тому назад. Но Луческу сказал: Нет. Мне нужен молодой». И тогда вместо меня подписали Кулача, как я понимаю. Я с Игорем Михайловичем созвонился, он сказал: «Все, приезжай в Австрию на сборы». Я говорю: Игорь Михайлович, мне нужно слышать мнение Луческу. Он сказал: «Хорошо, без вопросов. Собирай чемодан, а я переговорю с Луческу. А потом меня набрал Гусев, дал трубку Луческу. Он говорит: «Мне нужен Кулач и все».

У меня тогда было предложение из португальского «Эшторила». Я уехал в Лиссабон, три дня там был. Мне ночью позвонили из «Фуэнлабрады» и я согласился. Я не захотел играть в высшей лиге Португалии, потому что захотел жить в Мадриде. У меня никогда не стояли деньги на первом месте или карьера. Всегда на первом месте – комфорт детей, где им хорошо. Мне говорили, что если бы я перешел в «Эшторил», то Петраков бы меня вызвал в сборную Украины», – рассказал Зозуля в интервью ютуб-канала SportArena.

Напомним, что Роман Зозуля – воспитанник Академии «Динамо». За первую команду играл с 2008 по 2011 год, после чего перешел в «Днепр».

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «На пике карьеры меня хотели все клубы»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Сегодня очередное доказательство их мерзости»
Роман Зозуля Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис
Источник Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сказал еще год назад». Мбаппе подтвердил, что не продлит контракт с ПСЖ
Футбол | 13 июня 2023, 15:47 0
«Сказал еще год назад». Мбаппе подтвердил, что не продлит контракт с ПСЖ
«Сказал еще год назад». Мбаппе подтвердил, что не продлит контракт с ПСЖ

Видимо, клуб продаст своего лидера

Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Футбол | 12 июня 2023, 21:57 2
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»

Тренер оценил свой дебют в сборной Украины

3:3 в Бремене как пища для размышлений
Футбол | 13.06.2023, 07:04
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений
Степаненко догнал Реброва по количеству матчей за сборную Украины
Футбол | 13.06.2023, 12:48
Степаненко догнал Реброва по количеству матчей за сборную Украины
Степаненко догнал Реброва по количеству матчей за сборную Украины
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12.06.2023, 17:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Сурок издевается или как? Мало Бесединых всяких с одним голом раз в году, так он выискивает аналоги такие же
Ответить
+2
Alex AS
В общем-то что там не забивал что в Португалии не стал бы) зачем сборной не молодой и не забивной нап тож не ясно
Ответить
+2
nick07
так вибір Луческу очевидний, Зозуля не той форвард-пенсіонер який здатен був підсилити атакувальну ланку ДК
Ответить
+1
Gargantua
при всем уважении к былым заслугам Зозули, но 2 года назад он уже был бодрящийся пенсионер
Ответить
0
LisovijNickolai Фамилия
Зозуля хороший как человек, но как форвард для сборной уже давно сдал 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 138
Футбол
Определен обладатель бронзовых наград на чемпионате мира 2023 по socca
Определен обладатель бронзовых наград на чемпионате мира 2023 по socca
11.06.2023, 19:54
Другие виды
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 4
Футбол
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
12.06.2023, 10:40 19
Бокс
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
11.06.2023, 18:20 11
Футбол
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
12.06.2023, 11:23 3
Бокс
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
12.06.2023, 10:08 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности