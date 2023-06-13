Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сказал еще год назад». Мбаппе подтвердил, что не продлит контракт с ПСЖ
Франция
13 июня 2023, 15:47 |
695
0

«Сказал еще год назад». Мбаппе подтвердил, что не продлит контракт с ПСЖ

Видимо, клуб продаст своего лидера

13 июня 2023, 15:47 |
695
0
«Сказал еще год назад». Мбаппе подтвердил, что не продлит контракт с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард Килиан Мбаппе в рамках пресс-релиза подтвердил информацию о том, что не собирается продлевать контракт с ПСЖ. Договор истекает летом 2024 года.

При этом игрок не понимает недовольства клуба. Килиан утверждает, что еще год назад сказал руководству, что не подпишет новый договор.

«Руководство клуба, которое отвечает за продление контракта, было проинформировано о моем решении еще 15 июля 2022 года. Сейчас письмо мы направили только для подтверждения того, что ранее уже объяснили в устной форме», — говорится в пресс-релизе Мбаппе.

Сообщается, что ПСЖ теперь намерен продать француза, чтобы не потерять его бесплатно. Ранее команду уже покинул Лионель Месси, а Неймара, по информации СМИ, выставили на трансфер.

По теме:
ПСЖ в шоке. Клуб продает Мбаппе и не только
Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта
Проблемы Бордо. Команде Игнатенко выдали техпоражение и очковый штраф
ПСЖ Килиан Мбаппе чемпионат Франции по футболу
Источник AFP
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Монце хотят увековечить имя Берлускони
Футбол | 13 июня 2023, 09:52 9
В Монце хотят увековечить имя Берлускони
В Монце хотят увековечить имя Берлускони

Горсовет города выступил с инициативой

Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Футбол | 12 июня 2023, 21:01 138
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией

Сборная Украины вела с преимуществом в два мяча, но не удержала победу

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12.06.2023, 17:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Футбол | 12.06.2023, 23:59
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
Футбол | 13.06.2023, 15:11
План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Определен обладатель бронзовых наград на чемпионате мира 2023 по socca
Определен обладатель бронзовых наград на чемпионате мира 2023 по socca
11.06.2023, 19:54
Другие виды
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
12.06.2023, 21:35
Футбол
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 4
Футбол
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
13.06.2023, 06:14 2
Баскетбол
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
12.06.2023, 18:00 13
Футбол
Украина в гостях победила Хорватию в Золотой Евролиге
Украина в гостях победила Хорватию в Золотой Евролиге
11.06.2023, 22:25 3
Волейбол
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
11.06.2023, 18:20 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности