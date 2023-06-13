«Сказал еще год назад». Мбаппе подтвердил, что не продлит контракт с ПСЖ

Форвард Килиан Мбаппе в рамках пресс-релиза подтвердил информацию о том, что не собирается продлевать контракт с ПСЖ. Договор истекает летом 2024 года.

При этом игрок не понимает недовольства клуба. Килиан утверждает, что еще год назад сказал руководству, что не подпишет новый договор.

«Руководство клуба, которое отвечает за продление контракта, было проинформировано о моем решении еще 15 июля 2022 года. Сейчас письмо мы направили только для подтверждения того, что ранее уже объяснили в устной форме», — говорится в пресс-релизе Мбаппе.

Сообщается, что ПСЖ теперь намерен продать француза, чтобы не потерять его бесплатно. Ранее команду уже покинул Лионель Месси, а Неймара, по информации СМИ, выставили на трансфер.