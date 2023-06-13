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  4. План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 15:11 |
387
1

План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков

Клуб готовится к еврокубкам

13 июня 2023, 15:11 |
387
1
План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
ФК Ворскла

По информации СМИ, руководство «Ворсклы» было, в целом, недовольно работой Виктора Скрипника, однако завершение чемпионата и выход в Лигу конференций изменили мнение менеджмента.

Сообщается, что клуб продолжит работу с наставником, а перед еврокубками «Ворскла» надеется усилиться центральным защитником и нападающим.

Полтавская команда по итогам победы в последнем туре запрыгнула в еврокубки, где будет стартовать в конце июля.

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Ворскла Полтава Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
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