Украина. Премьер лига13 июня 2023, 15:11 |
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План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков
Клуб готовится к еврокубкам
13 июня 2023, 15:11 |
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По информации СМИ, руководство «Ворсклы» было, в целом, недовольно работой Виктора Скрипника, однако завершение чемпионата и выход в Лигу конференций изменили мнение менеджмента.
Сообщается, что клуб продолжит работу с наставником, а перед еврокубками «Ворскла» надеется усилиться центральным защитником и нападающим.
Полтавская команда по итогам победы в последнем туре запрыгнула в еврокубки, где будет стартовать в конце июля.
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