План Ворсклы на лето: сохранить Скрипника, подписать двух игроков

По информации СМИ, руководство «Ворсклы» было, в целом, недовольно работой Виктора Скрипника, однако завершение чемпионата и выход в Лигу конференций изменили мнение менеджмента.

Сообщается, что клуб продолжит работу с наставником, а перед еврокубками «Ворскла» надеется усилиться центральным защитником и нападающим.

Полтавская команда по итогам победы в последнем туре запрыгнула в еврокубки, где будет стартовать в конце июля.