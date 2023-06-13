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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 14:28 | Обновлено 13 июня 2023, 14:30
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Доминго БЛАНКО: «Это был хороший опыт»

Легионер «Днепра-1» подвел итоги сезона

13 июня 2023, 14:28 | Обновлено 13 июня 2023, 14:30
399
0
Доминго БЛАНКО: «Это был хороший опыт»
СК Днепр-1. Доминго Бланко

28-летний аргентинский полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко поделился своими мыслями относительно завершившегося сезона.

– Минго, какие общие впечатления оставил сезон?
– Положительные, только положительные. Это был хороший опыт, и у меня есть желание его продолжить, получать новые положительные эмоции.

– У тебя это первый европейский опыт. Насколько оправдались ожидания?
– Весь год могу занести в актив. Здесь футбол более интенсивный, плотный, более физический. В то же время требует хорошего технического арсенала, ведь надо быстрее мыслить и играть. Наша команда провела неплохой турнир, мы сделали хорошую кампанию.

– В Аргентине по ногам бьют настолько же сильно?
– В обоих чемпионатах мне доставалось сильно по ногам. Надеюсь, что сейчас, с внедрением VAR, этого станет меньше или, по крайней мере, судьи будут все видеть. Но, да, доставалось в Аргентине, и здесь также достается.

– Год назад ты говорил об ожидании увидеть Украину, о которой тебе говорили как о замечательной красивой стране. Как тебе Украина?
– То, что я уже успел увидеть, очень понравилось. Города, в которые мы приезжали на матчи, я видел или из автобуса, или выходил на прогулку - они очень красивые. Возможно, из-за ситуации в стране сейчас нет возможности для развития или какого-то совершенствования улиц, но мне понравилось то, что увидел.

– Насколько трудно было разрываться в мыслях между Украиной, где ты играешь в футбол, Испанией, где находится жена с маленькими сыном, и Аргентиной, где живут родители?
– Я такой человек, что всегда стараюсь быть на позитиве, улыбаться, а весь негатив прятать где-то в глубине души. Возможно, это не верно и надо избавляться от негативных эмоций, но так есть. Конечно, это было нелегко: у меня родился сын, которого я видел лишь несколько дней за полгода. Очень трудно быть и без любимого человека. Но я с самого начала пытался справиться с этой ситуацией, привык к ней, концентрировался на работе, на положительных моментах и отдавал максимум от себя. Надеюсь, в ближайшее время уладятся все вопросы с документами, и в следующем сезоне мы будем вместе.

– Как тебе атмосфера в команде? Насколько комфортно ты чувствовал себя в течение сезона?
– Все хорошо, все прекрасно! Меня окружают хорошие люди, классный коллектив. Все сложности в языке. Если бы мы разговаривали на одном языке, все было бы еще лучше. Но все равно я чувствую хорошее отношение и со всеми имею прекрасные отношения.

– Если подводить итоги, чем ты больше всего доволен за прошлый сезон и что оказалось наиболее сложным?
– Кроме того, что мы говорили о тяжести пребывания вдали от семьи, от близких людей, все связано с футболом. И хорошее, и плохое. Мы смогли дать бой в чемпионате, шли в лидерах и практически до завершения держали турнирное напряжение. К сожалению, за какой-то шаг до финиша мы выбыли из борьбы за чемпионство. То есть все связано с футболом - и хорошо, и то, что за шаг до мечты эта мечта разрушилась.

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Доминго Бланко Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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