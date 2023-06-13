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WTA
13 июня 2023, 14:20 | Обновлено 13 июня 2023, 15:32
676
0

Дарья Снигур – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала на турнире в Ноттингеме

13 июня 2023, 14:20 | Обновлено 13 июня 2023, 15:32
676
0
Дарья Снигур – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

13 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 157) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В 1/16 финала украинка сыграет против 10-й ракетки мира и полуфиналистки Ролан Гаррос 2023 Беатрис Хаддад Майи (Бразилии). Встреча начнется 2-м запуском на центральном корте после матча Мартинцова – Беррейдж. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток. Ранее Беатрис выиграла оба поединка.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Эмили Эпплтон (Великобритания, WTA 420) или Кэти Бултер (Великобритания, WTA 126).

Отметим, что Снигур заменила в основе соревнований Лесю Цуренко, которая снялась с турнира. Дарья получила статус лаки-лузера. В финале квалификации украинка проиграла Элизабет Мандлик.

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Источник Sport.ua
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