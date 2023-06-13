Индзаги подпишет новый контракт с Интером

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги находится в шаге от того, чтобы продлить контракт с «нерадзурри».

Итальянский специалист подпишет новое соглашение сроком до 2025 года. При этом «Интер» повысит своему наставнику зарплату.

Напомним, Индзаги стал рулевым «нерадзурри» летом 2021 года, придя на замену Антонио Конте, который оставил своему преемнику чемпионскую команду.

За два сезона в «Интере» Симоне дважды взял Кубок Италии и дошел с клубом до финала Лиги чемпионов.