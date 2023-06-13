Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Индзаги подпишет новый контракт с Интером
Италия
13 июня 2023, 13:42 | Обновлено 13 июня 2023, 13:49
150
0

Индзаги подпишет новый контракт с Интером

«Нерадзурри» повысят наставнику зарплату

13 июня 2023, 13:42 | Обновлено 13 июня 2023, 13:49
150
0
Индзаги подпишет новый контракт с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги находится в шаге от того, чтобы продлить контракт с «нерадзурри».

Итальянский специалист подпишет новое соглашение сроком до 2025 года. При этом «Интер» повысит своему наставнику зарплату.

Напомним, Индзаги стал рулевым «нерадзурри» летом 2021 года, придя на замену Антонио Конте, который оставил своему преемнику чемпионскую команду.

За два сезона в «Интере» Симоне дважды взял Кубок Италии и дошел с клубом до финала Лиги чемпионов.

По теме:
Назван доход Стамбула от финала Лиги чемпионов
Злой рок. Команды Италии проиграли четыре финала из 4-х за две недели
Николо БАРЕЛЛА: «Серебряная медаль будет храниться рядом с победами»
Симоне Индзаги Интер Милан
Источник Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

3:3 в Бремене как пища для размышлений
Футбол | 13 июня 2023, 07:04 37
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений

Алексей Сливченко – о дебютном поединке Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины

«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
Футбол | 13 июня 2023, 10:31 4
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины

Каталонцы отметили игру украинского полузащитника

Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Футбол | 12.06.2023, 21:57
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Футбол | 12.06.2023, 21:01
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Валерий КРИВЕНЦОВ: «В сборной Украины все будет по-новому»
Футбол | 13.06.2023, 12:39
Валерий КРИВЕНЦОВ: «В сборной Украины все будет по-новому»
Валерий КРИВЕНЦОВ: «В сборной Украины все будет по-новому»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
12.06.2023, 21:35
Футбол
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
12.06.2023, 10:08 26
Футбол
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
12.06.2023, 07:30 5
Бокс
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 4
Футбол
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
11.06.2023, 22:00 34
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности