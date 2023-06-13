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Чемпионат Европы
13 июня 2023, 12:19 | Обновлено 13 июня 2023, 12:24
166
0

Златко ДАЛИЧ: «В игре Модрича нет недостатков»

Наставник сборной Хорватии восхищается опытным хавбеком

13 июня 2023, 12:19 | Обновлено 13 июня 2023, 12:24
166
0
Златко ДАЛИЧ: «В игре Модрича нет недостатков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил восхищение футбольными навыками полузащитника «шашечных» Луки Модрича.

«Модрич всегда выбирает на поле лучшую опцию для команды. Он видит то, чего не видят другие игроки. Лука превосходит остальных во всех возможных аспектах. Нельзя найти хотя бы один недостаток в его игре, Модрича можно только хвалить. Я бы назвал Луку футбольным совершенством», - сказал Далич.

Напомним, хавбек не стал завершать международную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Игрок хочет помочь своей команде на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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Златко Далич Лука Модрич сборная Хорватии по футболу
Источник УЕФА
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