«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины

Испанский клуб «Жирона» не остался в стороне от двух голов в исполнении Виктора Цыганкова в товарищеском матче сборных Германии и Украины (3:3).

Каталонцы поделились постером, в котором сравнили действия своего хавбека с героем мультипликационного фильма «Черный плащ».

«Цыганков всегда готов прийти на помощь», – подписано сообщение «Жироны».

Напомним, Цыганков признан лучшим игроком сборной Украины в спарринге с немецкой командой.