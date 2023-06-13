«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
Каталонцы отметили игру украинского полузащитника
Испанский клуб «Жирона» не остался в стороне от двух голов в исполнении Виктора Цыганкова в товарищеском матче сборных Германии и Украины (3:3).
Каталонцы поделились постером, в котором сравнили действия своего хавбека с героем мультипликационного фильма «Черный плащ».
«Цыганков всегда готов прийти на помощь», – подписано сообщение «Жироны».
Напомним, Цыганков признан лучшим игроком сборной Украины в спарринге с немецкой командой.
Sempre que ho necessitis, Tsygankov al rescat! 🇺🇦 pic.twitter.com/3AdU4Q2LII— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2023
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