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Испания
13 июня 2023, 10:31 | Обновлено 13 июня 2023, 10:38
1338
2

«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины

Каталонцы отметили игру украинского полузащитника

13 июня 2023, 10:31 | Обновлено 13 июня 2023, 10:38
1338
2
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанский клуб «Жирона» не остался в стороне от двух голов в исполнении Виктора Цыганкова в товарищеском матче сборных Германии и Украины (3:3).

Каталонцы поделились постером, в котором сравнили действия своего хавбека с героем мультипликационного фильма «Черный плащ».

«Цыганков всегда готов прийти на помощь», – подписано сообщение «Жироны».

Напомним, Цыганков признан лучшим игроком сборной Украины в спарринге с немецкой командой.

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Германия - Украина сборная Германии по футболу Жирона
Источник ФК Жирона
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Комментарии 2
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Умник
Во дают))))).
Витя клуб игрой хорошо разрекламирует
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виталий жалыбин
хорошо сыграл,еще 2 игры отбора и можно на повышение
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