Другие новости13 июня 2023, 10:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Важные события во всех видах спорта
13 июня 2023, 10:25 |
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Во вторник, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:30 Фоджа – Лекко
ТЕННИС
15:00 Леся Цуренко – Беатрис Хаддад Майя
16:30 Ангелина Калинина – Нурия-Парризас Диас
16:30 Катерина Байндл – Гуйомар Сулета
ВОЛЕЙБОЛ
15:30 Китай (Ж) – Канада (Ж)
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