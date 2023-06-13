СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня

Во вторник, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:30 Фоджа – Лекко

1.88 – 3.45 – 3.88

ТЕННИС

15:00 Леся Цуренко – Беатрис Хаддад Майя

2.40 – 1.58

16:30 Ангелина Калинина – Нурия-Парризас Диас

1.33 – 3.37

16:30 Катерина Байндл – Гуйомар Сулета

1.41 – 2.89

ВОЛЕЙБОЛ

15:30 Китай (Ж) – Канада (Ж)

1.07 – 7.80