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13 июня 2023, 10:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня

Важные события во всех видах спорта

13 июня 2023, 10:25 |
81
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:30 Фоджа – Лекко

Favbet 1.88 – 3.45 – 3.88

ТЕННИС

15:00 Леся Цуренко – Беатрис Хаддад Майя

Favbet 2.40 – 1.58

16:30 Ангелина Калинина – Нурия-Парризас Диас

Favbet 1.33 – 3.37

16:30 Катерина Байндл – Гуйомар Сулета

Favbet 1.41 – 2.89

ВОЛЕЙБОЛ

15:30 Китай (Ж) – Канада (Ж)

Favbet 1.07 – 7.80

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Источник Sport.ua
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