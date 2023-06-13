Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
13 июня в 13:00 состоится первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов
Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 13 июня в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне.
Всего в предварительном раунде сыграют 4 команды. Посев команд основан на клубных коэффициентах УЕФА на 2023 год.
Будут сыграны полуфиналы и финал из одного матча. Победитель мини-турнира четырех команд попадет в 1-й раунд квалификации.
Полуфиналы предварительного раунда запланированы на 27 июня, финал состоится три дня спустя.
Вице-чемпион Украины «Днепр-1» начнет борьбу со 2-го раунда квалификации ЛЧ, а победитель УПЛ «Шахтер» имеет путевку в групповой раунд ЛЧ.
Лига чемпионов 2023/24
Предварительный раунд, 27 и 30 июня
Сеяные
- Будучност (Черногория)
- Брейдаблик (Исландия)
Несеяные
- Тре-Пенне (Сан-Марино)
- Атлетик Эскальдес (Андорра)
Видеотрансляция жеребьевки предварительного раунда ЛЧ 2023/24 пройдет 13 июня в 13:00.
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