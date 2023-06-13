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Лига чемпионов
13 июня 2023, 08:00 | Обновлено 13 июня 2023, 08:09
1250
0

Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

13 июня в 13:00 состоится первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов

13 июня 2023, 08:00 | Обновлено 13 июня 2023, 08:09
1250
0
Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 13 июня в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне.

Всего в предварительном раунде сыграют 4 команды. Посев команд основан на клубных коэффициентах УЕФА на 2023 год.

Будут сыграны полуфиналы и финал из одного матча. Победитель мини-турнира четырех команд попадет в 1-й раунд квалификации.

Полуфиналы предварительного раунда запланированы на 27 июня, финал состоится три дня спустя.

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» начнет борьбу со 2-го раунда квалификации ЛЧ, а победитель УПЛ «Шахтер» имеет путевку в групповой раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2023/24

Предварительный раунд, 27 и 30 июня

Сеяные

  • Будучност (Черногория)
  • Брейдаблик (Исландия)

Несеяные

  • Тре-Пенне (Сан-Марино)
  • Атлетик Эскальдес (Андорра)

Видеотрансляция жеребьевки предварительного раунда ЛЧ 2023/24 пройдет 13 июня в 13:00.

📺 Видеотрансляция
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Лига чемпионов жеребьевка Будучност Брейдаблик Тре Пенне Атлетик Эскальдес смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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