Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 13 июня в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне.

Всего в предварительном раунде сыграют 4 команды. Посев команд основан на клубных коэффициентах УЕФА на 2023 год.

Будут сыграны полуфиналы и финал из одного матча. Победитель мини-турнира четырех команд попадет в 1-й раунд квалификации.

Полуфиналы предварительного раунда запланированы на 27 июня, финал состоится три дня спустя.

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» начнет борьбу со 2-го раунда квалификации ЛЧ, а победитель УПЛ «Шахтер» имеет путевку в групповой раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2023/24

Предварительный раунд, 27 и 30 июня

Сеяные

Будучност (Черногория)

Будучност (Черногория) Брейдаблик (Исландия)

Несеяные

Тре-Пенне (Сан-Марино)

Тре-Пенне (Сан-Марино) Атлетик Эскальдес (Андорра)

Видеотрансляция жеребьевки предварительного раунда ЛЧ 2023/24 пройдет 13 июня в 13:00.