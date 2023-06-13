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  4. ФОТО. В элегантном образе. Снигур показала фото на фоне Эйфелевой башни
WTA
13 июня 2023, 04:31 |
92
0

ФОТО. В элегантном образе. Снигур показала фото на фоне Эйфелевой башни

Украинская теннисистка находится в Париже

13 июня 2023, 04:31 |
92
0
ФОТО. В элегантном образе. Снигур показала фото на фоне Эйфелевой башни
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур опубликовала элегантные фото на фоне Эйфелевой башни в Париже.

«Не смотрите на подпись, смотрите на меня», - подписала снимки теннисистка.

В минувшее воскресенье Снигур завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания), уступив американке Элизабет Мандлик – 2:6, 6:2, 5:7.

Отметим, что в обновленном рейтинге WTA украинка занимает 157-е место. По сравнению с предыдущим рейтингом Снигур поднялась на 7 позиций.

По теме:
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Снигур завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме
Дарья Снигур – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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