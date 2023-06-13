WTA13 июня 2023, 04:31 |
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ФОТО. В элегантном образе. Снигур показала фото на фоне Эйфелевой башни
Украинская теннисистка находится в Париже
13 июня 2023, 04:31 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур опубликовала элегантные фото на фоне Эйфелевой башни в Париже.
«Не смотрите на подпись, смотрите на меня», - подписала снимки теннисистка.
В минувшее воскресенье Снигур завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания), уступив американке Элизабет Мандлик – 2:6, 6:2, 5:7.
Отметим, что в обновленном рейтинге WTA украинка занимает 157-е место. По сравнению с предыдущим рейтингом Снигур поднялась на 7 позиций.
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