ФОТО. В элегантном образе. Снигур показала фото на фоне Эйфелевой башни

Украинская теннисистка Дарья Снигур опубликовала элегантные фото на фоне Эйфелевой башни в Париже.

«Не смотрите на подпись, смотрите на меня», - подписала снимки теннисистка.

В минувшее воскресенье Снигур завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания), уступив американке Элизабет Мандлик – 2:6, 6:2, 5:7.

Отметим, что в обновленном рейтинге WTA украинка занимает 157-е место. По сравнению с предыдущим рейтингом Снигур поднялась на 7 позиций.