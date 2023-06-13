Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров

В понедельник состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины, который завершился вничью со счетом 3:3.

Все доходы от продажи билетов на матч, за исключением расходов, будут переданы Украине. Свой вклад решила вложить и судейская бригада, которая обслуживала встречу. Греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос, его помощники Рейнхарт Буксбаум и Часан Кула, четвертый судья Иоаннис Пападопулос и видеоассистенты Аристотелис Диамантопулос и Спиридон Зампалас отказались от своих гонораров в пользу Украины. Общая сумма составляет почти 4000 евро.

Кроме того, футболисты Бундестима выставят на аукцион футболки, в которых они провели встречу против Украины. Все полученные средства также будут переданы нашей стране.