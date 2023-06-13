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Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2023, 01:41 | Обновлено 13 июня 2023, 02:51
626
1

Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров

Почти 4 тісячи евро судьи передадут Украине

13 июня 2023, 01:41 | Обновлено 13 июня 2023, 02:51
626
1
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины, который завершился вничью со счетом 3:3.

Все доходы от продажи билетов на матч, за исключением расходов, будут переданы Украине. Свой вклад решила вложить и судейская бригада, которая обслуживала встречу. Греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос, его помощники Рейнхарт Буксбаум и Часан Кула, четвертый судья Иоаннис Пападопулос и видеоассистенты Аристотелис Диамантопулос и Спиридон Зампалас отказались от своих гонораров в пользу Украины. Общая сумма составляет почти 4000 евро.

Кроме того, футболисты Бундестима выставят на аукцион футболки, в которых они провели встречу против Украины. Все полученные средства также будут переданы нашей стране.

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Источник Kicker
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igor shmuylo
Какая суббота ,если ето понедельник  12 июня.
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