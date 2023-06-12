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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 23:48 |
325
0

ФОТО. «Продолжаем работать». Мудрик и Трубин поблагодарили за поддержку

Команда выдала яркий матч

12 июня 2023, 23:48 |
325
0
ФОТО. «Продолжаем работать». Мудрик и Трубин поблагодарили за поддержку
Getty Images/Global Images Ukraine

После контрольного матча Германия - Украина, который завершился со счетом 3:3 и был дебютным для нового тренера сборной Сергея Реброва, вратарь Анатолий Трубин и хавбек Михаил Мудрик выложили совместное фото.

«Благодарим за поддержку. Продолжаем работать».

Мудрик в матче с Германией имел все шансы забить дебютный гол за сборную, но мяч после его удара влетел в ворота с рикошетом от соперника, поэтому ожидание первого результативного действия Михаила в команде продолжается.

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сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Анатолий Трубин Германия - Украина
Источник Sport.ua
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