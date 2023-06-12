ФОТО. «Продолжаем работать». Мудрик и Трубин поблагодарили за поддержку
Команда выдала яркий матч
После контрольного матча Германия - Украина, который завершился со счетом 3:3 и был дебютным для нового тренера сборной Сергея Реброва, вратарь Анатолий Трубин и хавбек Михаил Мудрик выложили совместное фото.
«Благодарим за поддержку. Продолжаем работать».
Мудрик в матче с Германией имел все шансы забить дебютный гол за сборную, но мяч после его удара влетел в ворота с рикошетом от соперника, поэтому ожидание первого результативного действия Михаила в команде продолжается.
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