Чемпионат Европы12 июня 2023, 23:10 |
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Хавбек сборной Германии: «Пропустили от Украины дурацкие голы»
Йозуа Киммих оценил ничью в спарринге
12 июня 2023, 23:10 |
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Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал ничью 3:3 в контрольном матче против Украины. Немцам удался камбэк с 1:3, а Киммих забил гол с пенальти.
«Мы начали игру очень хорошо. Все было отлично, быстро забили гол, но затем пропустили два дурацких мяча. Потом счет стал 1:3 после еще одной простой ошибки. Это именно то, что нам нужно прекратить делать в следующих матчах».
«В конце, к счастью, мы вознаградили себя двумя голами», — сказал Киммих.
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