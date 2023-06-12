Хавбек сборной Германии: «Пропустили от Украины дурацкие голы»

Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал ничью 3:3 в контрольном матче против Украины. Немцам удался камбэк с 1:3, а Киммих забил гол с пенальти.

«Мы начали игру очень хорошо. Все было отлично, быстро забили гол, но затем пропустили два дурацких мяча. Потом счет стал 1:3 после еще одной простой ошибки. Это именно то, что нам нужно прекратить делать в следующих матчах».

«В конце, к счастью, мы вознаградили себя двумя голами», — сказал Киммих.