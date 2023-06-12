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  4. Хавбек сборной Германии: «Пропустили от Украины дурацкие голы»
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 23:10 |
1149
2

Хавбек сборной Германии: «Пропустили от Украины дурацкие голы»

Йозуа Киммих оценил ничью в спарринге

12 июня 2023, 23:10 |
1149
2
Хавбек сборной Германии: «Пропустили от Украины дурацкие голы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал ничью 3:3 в контрольном матче против Украины. Немцам удался камбэк с 1:3, а Киммих забил гол с пенальти.

«Мы начали игру очень хорошо. Все было отлично, быстро забили гол, но затем пропустили два дурацких мяча. Потом счет стал 1:3 после еще одной простой ошибки. Это именно то, что нам нужно прекратить делать в следующих матчах».

«В конце, к счастью, мы вознаградили себя двумя голами», — сказал Киммих.

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Йозуа Киммих Германия - Украина сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Kicker
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Gargantua
забили дурацкие, а пропустили весьма игровые
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+3
AndiM
Ну а забили із-за безглуздого Матвієнко.
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0
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