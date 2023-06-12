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  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Германия показала характер в матче с сильным соперником»
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 22:12 |
1488
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Германия показала характер в матче с сильным соперником»

Команда готовится к домашнему Евро-2024

12 июня 2023, 22:12 |
1488
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Германия показала характер в матче с сильным соперником»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил ничью 3:3 в контрольном матче против Украины. Немцы, уступая 1:3, сумели оформить два гола в конце встречи.

«Игра продемонстрировала текущее состояние нашей команды. Мы хорошо начали, забили быстрый мяч, чувствовали поддержку болельщиков, а затем допустили индивидуальные ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Нам нужно много работать, и мы знаем, что это длительный процесс».

«Важно, что в игре с сильным соперником мы проявили характер. Мы создавали моменты, но не реализовывали их», – отметил Флик.

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Германия - Украина Ханс-Дитер Флик сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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