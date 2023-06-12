Ханс-Дитер ФЛИК: «Германия показала характер в матче с сильным соперником»

Тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил ничью 3:3 в контрольном матче против Украины. Немцы, уступая 1:3, сумели оформить два гола в конце встречи.

«Игра продемонстрировала текущее состояние нашей команды. Мы хорошо начали, забили быстрый мяч, чувствовали поддержку болельщиков, а затем допустили индивидуальные ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Нам нужно много работать, и мы знаем, что это длительный процесс».

«Важно, что в игре с сильным соперником мы проявили характер. Мы создавали моменты, но не реализовывали их», – отметил Флик.