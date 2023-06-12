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  4. САРНАВСКИЙ: «Во Львове запомнились 12 тренеров за два с половиной года»
Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 21:55 | Обновлено 12 июня 2023, 22:01
394
0

САРНАВСКИЙ: «Во Львове запомнились 12 тренеров за два с половиной года»

Экс-вратарь «Львова» ‒ о метаморфозах главного неудачника УПЛ

12 июня 2023, 21:55 | Обновлено 12 июня 2023, 22:01
394
0
САРНАВСКИЙ: «Во Львове запомнились 12 тренеров за два с половиной года»
ФК Львов

Бывший вратарь ФК «Львов» Богдан Сарнавский считает, что «горожане» имели все шансы остаться в УПЛ, если бы команда усилилась перед началом прошлого сезона.

«Тогда в ФК «Львов» все выплачивалось месяц в месяц. Текущая ситуация, как у десяти клубов УПЛ из 16-ти. Я считаю, что массовую закупку нужно было делать перед началом сезона, а не зимой. Тогда у них все было бы хорошо, а не когда уже дыра в корабле.

Был один момент, когда мы попали в топ-6, за что мы получили премию с задержкой. Бакалов после первого круга нам сказал: «Спасибо, все хорошо, как и договаривались». А потом его убрали (улыбается). Из самого запоминающегося, это 12 тренеров за два с половиной года в команде», ‒ объяснил Сарнавский.

Сарнавский выступал в составе ФК «Львов» с 2018 по 2020 год. Провел 36 матчей, в которых пропустил 51 гол и девять раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ФК «Львов» в сезоне 2022/23 набрал 13 очков в 30 матчах и завершил сезон на 16 месте.

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Богдан Сарнавский Львов
Источник Украинский футбол
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