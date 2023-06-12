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  4. Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 21:45 | Обновлено 12 июня 2023, 22:01
3010
9

Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина

Виктор оформил дубль

12 июня 2023, 21:45 | Обновлено 12 июня 2023, 22:01
3010
9
Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам контрольного матча Германия - Украина, который завершился со счетом 3:3, лучшим игроком встречи признали хавбека Виктора Цыганкова.

Полузащитник успел оформить дубль, добравшись до отметки в 9 голов за национальную команду. Цыганков получил оценку 8,1. Далее лучшими были Артем Довбик (7,3), Андрей Ярмоленко (7) и Александр Тымчик (7).

У Германии лучшим стал вышедший на замену Кай Хаверц (7,5).

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Германия - Украина сборная Украины по футболу Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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fitnes_sports066
Только один фланг играл на все 100
С одним крылом далеко не полетишь но результат приятный
Молодцы!
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+5
Zanregent
Вот кого за 100 лямов надо было продавать!
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+4
Burevestnik
чому у Матвієнка краща оцінка чім у Трубіна ? 
Ответить
+4
Gargantua
это он хорошо себя пропиарил
Ответить
+3
Remark
У Запасного очередной траур и очередной запой с его корешком Леоненко!!!
Цыганков, Цыганков, что ж ты делаешь!? Пожалей хоть матч-два Запасного-то!!! Чувак уже себе на нервах последние волосы рвет... и даже не на голове, а уже в районе опы.
Ответить
+1
Lex Aries
У Трубіна саме найменше, 5.7
Ответить
0
20052011
Конечно на фоне остальных, Цыганков - лучший, а на фоне Гемании, в командной игре и индивидуально - удручающее зрелище.
Ответить
-12
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