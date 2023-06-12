Чемпионат Европы12 июня 2023, 21:45 | Обновлено 12 июня 2023, 22:01
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9
Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина
Виктор оформил дубль
12 июня 2023, 21:45 | Обновлено 12 июня 2023, 22:01
3010
9
По итогам контрольного матча Германия - Украина, который завершился со счетом 3:3, лучшим игроком встречи признали хавбека Виктора Цыганкова.
Полузащитник успел оформить дубль, добравшись до отметки в 9 голов за национальную команду. Цыганков получил оценку 8,1. Далее лучшими были Артем Довбик (7,3), Андрей Ярмоленко (7) и Александр Тымчик (7).
У Германии лучшим стал вышедший на замену Кай Хаверц (7,5).
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С одним крылом далеко не полетишь но результат приятный
Молодцы!
Цыганков, Цыганков, что ж ты делаешь!? Пожалей хоть матч-два Запасного-то!!! Чувак уже себе на нервах последние волосы рвет... и даже не на голове, а уже в районе опы.