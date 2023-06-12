Лучший в обеих командах. Цыганков получил оценку за матч Германия - Украина

По итогам контрольного матча Германия - Украина, который завершился со счетом 3:3, лучшим игроком встречи признали хавбека Виктора Цыганкова.

Полузащитник успел оформить дубль, добравшись до отметки в 9 голов за национальную команду. Цыганков получил оценку 8,1. Далее лучшими были Артем Довбик (7,3), Андрей Ярмоленко (7) и Александр Тымчик (7).

У Германии лучшим стал вышедший на замену Кай Хаверц (7,5).