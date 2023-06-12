Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина и Германия второй раз сыграли 3:3. Пока без побед украинцев
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 21:11 |
1353
1

Украина и Германия второй раз сыграли 3:3. Пока без побед украинцев

Такой счет уже был

12 июня 2023, 21:11 |
1353
1
Украина и Германия второй раз сыграли 3:3. Пока без побед украинцев
УАФ

Сборные Германии и Украины провели контрольный матч, который завершился со счетом 3:3. При этом украинская команда выигрывала 3:1, но упустила преимущество.

Второй раз в истории матч между Украиной и Германией завершился вничью 3:3. Впервые это случилось в ноябре 2011 года.

Всего команды провели между собой 9 матчей. Украина пока не побеждала именитого соперника - 5 побед у Германии и 4 ничейных результата.

По теме:
Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд
Ханс-Дитер ФЛИК: «Германия показала характер в матче с сильным соперником»
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
сборная Украины по футболу Германия - Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 июня 2023, 21:35 0
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, который проходит в Бремене

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12 июня 2023, 17:00 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Теннис | 12.06.2023, 07:59
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Футбол | 12.06.2023, 09:38
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
ХЛАНЬ: «Сказали, что не буду играть, пока не подпишу контракт на 5 лет»
Футбол | 12.06.2023, 20:37
ХЛАНЬ: «Сказали, что не буду играть, пока не подпишу контракт на 5 лет»
ХЛАНЬ: «Сказали, что не буду играть, пока не подпишу контракт на 5 лет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Гарно. Матчі не серйозний , але було весело. Видовищем задоволений 🙂
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
11.06.2023, 22:00 34
Другие виды
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
11.06.2023, 04:55 7
Футбол
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
11.06.2023, 06:42 4
Бокс
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
12.06.2023, 10:08 26
Футбол
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 3
Футбол
Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca
Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca
10.06.2023, 19:23 35
Другие виды
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
11.06.2023, 06:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности