Украина и Германия второй раз сыграли 3:3. Пока без побед украинцев

Сборные Германии и Украины провели контрольный матч, который завершился со счетом 3:3. При этом украинская команда выигрывала 3:1, но упустила преимущество.

Второй раз в истории матч между Украиной и Германией завершился вничью 3:3. Впервые это случилось в ноябре 2011 года.

Всего команды провели между собой 9 матчей. Украина пока не побеждала именитого соперника - 5 побед у Германии и 4 ничейных результата.