Чемпионат Европы12 июня 2023, 21:11 |
1353
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Украина и Германия второй раз сыграли 3:3. Пока без побед украинцев
Такой счет уже был
12 июня 2023, 21:11 |
1353
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Сборные Германии и Украины провели контрольный матч, который завершился со счетом 3:3. При этом украинская команда выигрывала 3:1, но упустила преимущество.
Второй раз в истории матч между Украиной и Германией завершился вничью 3:3. Впервые это случилось в ноябре 2011 года.
Всего команды провели между собой 9 матчей. Украина пока не побеждала именитого соперника - 5 побед у Германии и 4 ничейных результата.
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Комментарии 1
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Гарно. Матчі не серйозний , але було весело. Видовищем задоволений 🙂
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