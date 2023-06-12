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Испания
12 июня 2023, 21:00 | Обновлено 12 июня 2023, 21:14
145
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Саудовская Аравии? У меня другие приоритеты»

Форвард «Барселоны» не собирается менять клубную прописку

12 июня 2023, 21:00 | Обновлено 12 июня 2023, 21:14
145
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Саудовская Аравии? У меня другие приоритеты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на слухи в СМИ о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

«У меня действующий контракт с «Барселоной». Я вижу, что происходит в Саудовской Аравии, но меня это не беспокоит, потому что в данный момент у меня другие приоритеты», - сказал Левандовски.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. В этом сезоне поляк сыграл в 29 матчах чемпионата Испании, где забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Роберт Левандовски Барселона
Источник Mundo Deportivo
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