Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Саудовская Аравии? У меня другие приоритеты»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на слухи в СМИ о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

«У меня действующий контракт с «Барселоной». Я вижу, что происходит в Саудовской Аравии, но меня это не беспокоит, потому что в данный момент у меня другие приоритеты», - сказал Левандовски.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. В этом сезоне поляк сыграл в 29 матчах чемпионата Испании, где забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач.