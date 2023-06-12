Чемпионат Европы12 июня 2023, 20:55 | Обновлено 12 июня 2023, 22:39
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ВИДЕО. Германия спасла 1000-й матч благодаря голам Хаверца и Киммиха
В товарищеском матче на Везерштадионе в Бремене зафиксирована ничья 3:3
12 июня 2023, 20:55 | Обновлено 12 июня 2023, 22:39
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В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.
Германия спасла юбилейный матч благодаря голам Кая Хаверца и Йозуа Киммиха (с пенальти) в конце игры (3:3).
ГОЛ! 2:3. Кай Хаверц, 83 мин. / ГОЛ! 3:3. Йозуа Киммих, 90+1 мин (пен)
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