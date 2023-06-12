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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 20:55 | Обновлено 12 июня 2023, 22:39
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ВИДЕО. Германия спасла 1000-й матч благодаря голам Хаверца и Киммиха

В товарищеском матче на Везерштадионе в Бремене зафиксирована ничья 3:3

12 июня 2023, 20:55 | Обновлено 12 июня 2023, 22:39
390
1
ВИДЕО. Германия спасла 1000-й матч благодаря голам Хаверца и Киммиха
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Германия спасла юбилейный матч благодаря голам Кая Хаверца и Йозуа Киммиха (с пенальти) в конце игры (3:3).

ГОЛ! 2:3. Кай Хаверц, 83 мин. / ГОЛ! 3:3. Йозуа Киммих, 90+1 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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