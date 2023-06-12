Чемпионат Европы12 июня 2023, 20:46 | Обновлено 12 июня 2023, 21:05
3757
1
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
Для сборной Германии игра против команды Украины стала 1000-й в истории
12 июня 2023, 20:46 | Обновлено 12 июня 2023, 21:05
3757
1
В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.
Фанаты сборной Украины на трибунах вывесили баннер, в котором поблагодарили Германию за танки Леопард.
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 июня 2023, 10:20 3
Обзор главных событий Ролан Гаррос 2023
Футбол | 12 июня 2023, 19:34 0
Виктор оформил красивый мяч
Футбол | 12.06.2023, 04:03
Футбол | 12.06.2023, 13:20
Футбол | 12.06.2023, 09:38
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Хочу приєднатися до подяки
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.06.2023, 08:19 3
11.06.2023, 15:45 29
11.06.2023, 12:52 58
10.06.2023, 23:56 102
11.06.2023, 15:05 104
11.06.2023, 01:39
11.06.2023, 02:40 5
10.06.2023, 19:23 35