Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 20:46 | Обновлено 12 июня 2023, 21:05
3757
1

ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард

Для сборной Германии игра против команды Украины стала 1000-й в истории

12 июня 2023, 20:46 | Обновлено 12 июня 2023, 21:05
3757
1
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Фанаты сборной Украины на трибунах вывесили баннер, в котором поблагодарили Германию за танки Леопард.

ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард

По теме:
Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Украина и Германия второй раз сыграли 3:3. Пока без побед украинцев
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина российско-украинская война танки фанаты баннер фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Теннис | 12 июня 2023, 10:20 3
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной

Обзор главных событий Ролан Гаррос 2023

Догнал Зинченко и Милевского. Цыганков забил 8 гол в сборной Украины
Футбол | 12 июня 2023, 19:34 0
Догнал Зинченко и Милевского. Цыганков забил 8 гол в сборной Украины
Догнал Зинченко и Милевского. Цыганков забил 8 гол в сборной Украины

Виктор оформил красивый мяч

Реал нашел в Баварии замену Бензема
Футбол | 12.06.2023, 04:03
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?
Футбол | 12.06.2023, 13:20
ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?
ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Футбол | 12.06.2023, 09:38
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
juvemu
Хочу приєднатися до подяки
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
11.06.2023, 15:45 29
Футбол
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
Хорваты пройдены! Украина вышла в финал чемпионата мира 2023 по socca
11.06.2023, 12:52 58
Другие виды
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
10.06.2023, 23:56 102
Футбол
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
11.06.2023, 15:05 104
Футбол
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
11.06.2023, 01:39
Волейбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»
11.06.2023, 02:40 5
Футбол
Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca
Бразилия повержена! Украина по пенальти обыграла чемпионов мира по socca
10.06.2023, 19:23 35
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности