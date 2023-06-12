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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 20:45 |
622
0

Форвард Динамо Ванат дебютировал в сборной Украины

Игрок заслужил свой шанс

12 июня 2023, 20:45 |
622
0
Форвард Динамо Ванат дебютировал в сборной Украины
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В контрольном матче Германия - Украина в составе гостей на поле во втором тайме вышел форвард Владислав Ванат.

Для игрока «Динамо» это дебютный матч в национальной команде. Ранее Ванат за молодежные сборные провел 17 матчей и забил 7 голов. Владислав стал 328 футболистом, дебютировавшим в сборной.

В минувшем сезоне Ванат стал основным форвардом «Динамо», забил 13 голов и сделал 3 ассиста.

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Владислав Ванат сборная Украины по футболу Германия - Украина
Источник Sport.ua
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