Чемпионат Европы12 июня 2023, 20:45 |
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Форвард Динамо Ванат дебютировал в сборной Украины
Игрок заслужил свой шанс
12 июня 2023, 20:45 |
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В контрольном матче Германия - Украина в составе гостей на поле во втором тайме вышел форвард Владислав Ванат.
Для игрока «Динамо» это дебютный матч в национальной команде. Ранее Ванат за молодежные сборные провел 17 матчей и забил 7 голов. Владислав стал 328 футболистом, дебютировавшим в сборной.
В минувшем сезоне Ванат стал основным форвардом «Динамо», забил 13 голов и сделал 3 ассиста.
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