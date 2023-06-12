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Чемпионат мира
12 июня 2023, 20:35 | Обновлено 12 июня 2023, 20:36
1511
0

Впереди – Селезнев. Цыганков забил свой 9-й гол в сборной Украины

У игрока дубль в матче с Германией

12 июня 2023, 20:35 | Обновлено 12 июня 2023, 20:36
1511
0
Впереди – Селезнев. Цыганков забил свой 9-й гол в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В контрольном матче Германия - Украина хавбек Виктор Цыганков сделал счет 3:1. Для игрока это второй гол в этом поединке и девятый мяч в составе национальной команды.

Виктор проводит 45-й матч за сборную.

Цыганков догнал по голам Андрея Воробья и Андрея Гусина, а также приближается к Евгению Селезневу, у которого 11 мячей.

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Германия - Украина
Источник Sport.ua
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