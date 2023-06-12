Чемпионат мира12 июня 2023, 20:35 | Обновлено 12 июня 2023, 20:36
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Впереди – Селезнев. Цыганков забил свой 9-й гол в сборной Украины
У игрока дубль в матче с Германией
12 июня 2023, 20:35 | Обновлено 12 июня 2023, 20:36
1511
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В контрольном матче Германия - Украина хавбек Виктор Цыганков сделал счет 3:1. Для игрока это второй гол в этом поединке и девятый мяч в составе национальной команды.
Виктор проводит 45-й матч за сборную.
Цыганков догнал по голам Андрея Воробья и Андрея Гусина, а также приближается к Евгению Селезневу, у которого 11 мячей.
Го-о-ол №9 Віктор #Циганков! #GERUKR— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 12, 2023
Він обігнав:
8⚽️Воробей, Гусин
Він зрівнявся:
9⚽️Воробей, Гусин
Він наблизився:
11⚽️Селезньов pic.twitter.com/BrBrVtU9bb
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