Впереди – Селезнев. Цыганков забил свой 9-й гол в сборной Украины

В контрольном матче Германия - Украина хавбек Виктор Цыганков сделал счет 3:1. Для игрока это второй гол в этом поединке и девятый мяч в составе национальной команды.

Виктор проводит 45-й матч за сборную.

Цыганков догнал по голам Андрея Воробья и Андрея Гусина, а также приближается к Евгению Селезневу, у которого 11 мячей.