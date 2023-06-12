Чемпионат Европы12 июня 2023, 20:27 | Обновлено 12 июня 2023, 20:50
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Цыганков оформил дубль. Довбик отобрал мяч и отдал пас-конфетку
На 56-й минуте перевес сине-желтых над Германией достиг двух мячей
12 июня 2023, 20:27 | Обновлено 12 июня 2023, 20:50
2669
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В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.
На 56-й минуте перевес сине-желтых над Германией достиг двух мячей (3:1). Цыганков оформил дубль. Довбик отобрал мяч у соперника и отдал пас-конфетку на партнера по команде.
ГОЛ! 3:1. Виктор Цыганков, 56 мин.
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