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  4. Цыганков оформил дубль. Довбик отобрал мяч и отдал пас-конфетку
Чемпионат Европы
12 июня 2023, 20:27 | Обновлено 12 июня 2023, 20:50
2669
1

Цыганков оформил дубль. Довбик отобрал мяч и отдал пас-конфетку

На 56-й минуте перевес сине-желтых над Германией достиг двух мячей

12 июня 2023, 20:27 | Обновлено 12 июня 2023, 20:50
2669
1
Цыганков оформил дубль. Довбик отобрал мяч и отдал пас-конфетку
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

На 56-й минуте перевес сине-желтых над Германией достиг двух мячей (3:1). Цыганков оформил дубль. Довбик отобрал мяч у соперника и отдал пас-конфетку на партнера по команде.

ГОЛ! 3:1. Виктор Цыганков, 56 мин.

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Источник Sport.ua
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nicksaf
Цыганков -- супер. Мурчик та Матвиенко -- главные какашки сборной.
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