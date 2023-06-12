Англия12 июня 2023, 19:52 | Обновлено 12 июня 2023, 19:53
1705
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Не Италия. Гвардиола после Ман Сити хотел бы возглавить сборную
Но ближайшие два сезона тренер проведет в Манчестере
12 июня 2023, 19:52 | Обновлено 12 июня 2023, 19:53
1705
0
По информации британских СМИ, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после завершения контракта с клубом в 2025 году готов впервые в карьере возглавить национальную команду.
Тренер не против попробовать себя в сборной, хотя ранее специалист отмечал желание поработать в Италии после того, как успешно работал в Испании, Германии и Англии.
Однако вместо Серии A Гвардиола готов принять вызов и возглавить сборную.
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