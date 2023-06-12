Не Италия. Гвардиола после Ман Сити хотел бы возглавить сборную

По информации британских СМИ, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после завершения контракта с клубом в 2025 году готов впервые в карьере возглавить национальную команду.

Тренер не против попробовать себя в сборной, хотя ранее специалист отмечал желание поработать в Италии после того, как успешно работал в Испании, Германии и Англии.

Однако вместо Серии A Гвардиола готов принять вызов и возглавить сборную.