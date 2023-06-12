Догнал Зинченко и Милевского. Цыганков забил 8 гол в сборной Украины

В контрольном матче против Германии хавбек Жироны Виктор Цыганков забил гол на 19-й минуте и сделал счет 1:1.

Для Виктора это восьмой гол в составе сборной Украины. Игрок проводит 45-й матч.

Цыганков, среди прочих, по количеству голов в сборной догнал Артема Милевского и Александра Зинченко.