Франция12 июня 2023, 19:34 | Обновлено 12 июня 2023, 19:42
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Догнал Зинченко и Милевского. Цыганков забил 8 гол в сборной Украины
Виктор оформил красивый мяч
12 июня 2023, 19:34 | Обновлено 12 июня 2023, 19:42
424
0
В контрольном матче против Германии хавбек Жироны Виктор Цыганков забил гол на 19-й минуте и сделал счет 1:1.
Для Виктора это восьмой гол в составе сборной Украины. Игрок проводит 45-й матч.
Цыганков, среди прочих, по количеству голов в сборной догнал Артема Милевского и Александра Зинченко.
Гол №8 Віктор #Циганков! #GERUKR— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 12, 2023
Він обігнав:
7⚽️Девич, Калиниченко, Малиновський
Він зрівнявся:
8⚽️Воронін, Гусейнов, Зінченко, Кравець, Мілевський, Ротань
Він наблизився:
9⚽️Воробей, Гусин pic.twitter.com/qnBgcPs5Ff
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