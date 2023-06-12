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Франция
12 июня 2023, 19:34 | Обновлено 12 июня 2023, 19:42
424
0

Догнал Зинченко и Милевского. Цыганков забил 8 гол в сборной Украины

Виктор оформил красивый мяч

12 июня 2023, 19:34 | Обновлено 12 июня 2023, 19:42
424
0
Догнал Зинченко и Милевского. Цыганков забил 8 гол в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В контрольном матче против Германии хавбек Жироны Виктор Цыганков забил гол на 19-й минуте и сделал счет 1:1.

Для Виктора это восьмой гол в составе сборной Украины. Игрок проводит 45-й матч.

Цыганков, среди прочих, по количеству голов в сборной догнал Артема Милевского и Александра Зинченко.

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сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Германия - Украина
Источник Sport.ua
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