Офсайда не было! Виктор Цыганков сравнял счет в матче против Германии

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

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Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Сине-желтые на 19-й минуте матча уравняли ситуацию (1:1). Виктор Цыганков использовал ассист Тымчика. VAR подтвердил, что офсайда не было

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 19 мин.