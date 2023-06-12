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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 19:28 | Обновлено 12 июня 2023, 19:39
345
0

Офсайда не было! Виктор Цыганков сравнял счет в матче против Германии

Сине-желтые на 19-й минуте матча уравняли ситуацию

12 июня 2023, 19:28 | Обновлено 12 июня 2023, 19:39
345
0
Офсайда не было! Виктор Цыганков сравнял счет в матче против Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

Сине-желтые на 19-й минуте матча уравняли ситуацию (1:1). Виктор Цыганков использовал ассист Тымчика. VAR подтвердил, что офсайда не было

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 19 мин.

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Источник Sport.ua
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