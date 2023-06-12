В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

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Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

На 6-й минуте Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета.

ГОЛ! 1:0. Мариус Вольф, 6 мин.