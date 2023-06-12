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Чемпионат Европы
12 июня 2023, 19:19 | Обновлено 12 июня 2023, 19:28
442
0

Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета

Уже на 6-й минуте матча Бундестим забил быстрый гол

12 июня 2023, 19:19 | Обновлено 12 июня 2023, 19:28
442
0
Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.

На 6-й минуте Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета.

ГОЛ! 1:0. Мариус Вольф, 6 мин.

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Источник Sport.ua
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