Чемпионат Европы12 июня 2023, 19:19 | Обновлено 12 июня 2023, 19:28
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Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета
Уже на 6-й минуте матча Бундестим забил быстрый гол
12 июня 2023, 19:19 | Обновлено 12 июня 2023, 19:28
442
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В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе проходит товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для сборной Германии игра против команды Украины стала юбилейной 1000-й в истории.
На 6-й минуте Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета.
ГОЛ! 1:0. Мариус Вольф, 6 мин.
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