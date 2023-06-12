Богдан САРНАВСКИЙ: «У меня не было никакой травмы. Есть много нюансов»
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Голкипер Богдан Сарнавский, контракт которого с криворожским «Кривбассом» истекает 30 июня, рассказал о том, почему он получал недостаточно игровой практики во втором круге УПЛ.
«Важнейшей причиной, по которой я мало сыграл во втором круге, стало решение не продлевать контракт. Травмы у меня никакой не было.
Переговоры с «Кривбассом» зашли в тупик. Лично мне очень хотелось продлить контракт. Не просто так провел в этой команде два года, но есть много нюансов. На сегодняшний день так», - сказал Сарнавский.
28-летний Сарнавский перешел в «Кривбасс» в июле прошлого года в статусе свободного агента и провел в текущем сезоне 17 матчей, в которых пропустил 23 гола.
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