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  4. Богдан САРНАВСКИЙ: «У меня не было никакой травмы. Есть много нюансов»
Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 18:19 | Обновлено 12 июня 2023, 18:40
318
0

Богдан САРНАВСКИЙ: «У меня не было никакой травмы. Есть много нюансов»

Известный вратарь намекнул, почему Вернидуб убрал его из состава «Кривбасса»

12 июня 2023, 18:19 | Обновлено 12 июня 2023, 18:40
318
0
Богдан САРНАВСКИЙ: «У меня не было никакой травмы. Есть много нюансов»
ФК Кривбасс. Богдан Сарнавский

Голкипер Богдан Сарнавский, контракт которого с криворожским «Кривбассом» истекает 30 июня, рассказал о том, почему он получал недостаточно игровой практики во втором круге УПЛ.

«Важнейшей причиной, по которой я мало сыграл во втором круге, стало решение не продлевать контракт. Травмы у меня никакой не было.

Переговоры с «Кривбассом» зашли в тупик. Лично мне очень хотелось продлить контракт. Не просто так провел в этой команде два года, но есть много нюансов. На сегодняшний день так», - сказал Сарнавский.

28-летний Сарнавский перешел в «Кривбасс» в июле прошлого года в статусе свободного агента и провел в текущем сезоне 17 матчей, в которых пропустил 23 гола.

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Богдан Сарнавский Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Источник FanDay
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