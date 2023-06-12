РУСИН: «Хотел бы извиниться перед Хацкевичем. Это был детский поступок»

Нападающий сборной Украины и «Зари» Назарий Русин прокомментировал свою странную реакцию на отставку главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича.

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«Относительно Хацкевича, я когда-то выставил не очень хорошую сториз. Я бы хотел перед ним извиниться. Это был детский поступок с моей стороны, когда эмоции не нужны.

Хотел бы его поблагодарить, что дал мне возможность дебютировать и поиграть за такую большую команду, как «Динамо» (Киев). Желаю ему всего самого лучшего», - сказал Русин.

Русин в составе «Динамо» провел 41 матч, в которых забил девять голов и сделал три ассиста.

В этом сезоне в составе «Зари» Назарий сыграл в 30 матчах, в которых забил 13 голов и сделал шесть ассистов.