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  4. РУСИН: «Хотел бы извиниться перед Хацкевичем. Это был детский поступок»
Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 17:17 | Обновлено 12 июня 2023, 17:27
1464
2

РУСИН: «Хотел бы извиниться перед Хацкевичем. Это был детский поступок»

Форварду «Зари» стыдно за свою реакцию на отставку белорусского специалиста из «Динамо»

12 июня 2023, 17:17 | Обновлено 12 июня 2023, 17:27
1464
2
РУСИН: «Хотел бы извиниться перед Хацкевичем. Это был детский поступок»
ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Нападающий сборной Украины и «Зари» Назарий Русин прокомментировал свою странную реакцию на отставку главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича.

«Относительно Хацкевича, я когда-то выставил не очень хорошую сториз. Я бы хотел перед ним извиниться. Это был детский поступок с моей стороны, когда эмоции не нужны.

Хотел бы его поблагодарить, что дал мне возможность дебютировать и поиграть за такую большую команду, как «Динамо» (Киев). Желаю ему всего самого лучшего», - сказал Русин.

Русин в составе «Динамо» провел 41 матч, в которых забил девять голов и сделал три ассиста.

В этом сезоне в составе «Зари» Назарий сыграл в 30 матчах, в которых забил 13 голов и сделал шесть ассистов.

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Назарий Русин Заря Луганск Александр Хацкевич Динамо Киев
Источник Украинский футбол
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skeijp
Молодець, вчинок справжнього чоловіка!
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+5
Кепа Ларисабродяга
хіба мати винувата?
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-1
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