РУСИН: «Хотел бы извиниться перед Хацкевичем. Это был детский поступок»
Форварду «Зари» стыдно за свою реакцию на отставку белорусского специалиста из «Динамо»
Нападающий сборной Украины и «Зари» Назарий Русин прокомментировал свою странную реакцию на отставку главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича.
«Относительно Хацкевича, я когда-то выставил не очень хорошую сториз. Я бы хотел перед ним извиниться. Это был детский поступок с моей стороны, когда эмоции не нужны.
Хотел бы его поблагодарить, что дал мне возможность дебютировать и поиграть за такую большую команду, как «Динамо» (Киев). Желаю ему всего самого лучшего», - сказал Русин.
Русин в составе «Динамо» провел 41 матч, в которых забил девять голов и сделал три ассиста.
В этом сезоне в составе «Зари» Назарий сыграл в 30 матчах, в которых забил 13 голов и сделал шесть ассистов.
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